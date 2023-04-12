Мужчина, требовавший снять флаг Украины с магазина, оказался военным ВСУ: все было не так, как рассказали в сети. Видео

Мужчина, требовавший снять флаг Украины с магазина в Николаевской области, оказался военным Вооруженных сил Украины. Ситуация произошла в селе Прибужье в начале апреля. Тогда его обвинили в происходящем, однако теперь стало известно, что все было не так, как рассказали в сети.

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О том, что происходило на самом деле возле магазина, рассказали в видеообращении жители Прибужской территориальной общины. По их словам, военного зовут Евгений. Жители ничего плохого о нем не могут сказать, а наоборот называют Героем, оборонявшим всю Украину от врага.

Отметим, скандал разразился из-за того, что Евгению не понравилось, что на крыше частного учреждения висит украинская символика. Он аргументировал свои претензии тем, что магазин – это не государственное учреждение и что на всех других магазинах нет флагов.

Однако владельцам магазина такая позиция покупателя не понравилась, и они считают ее абсолютно неприемлемой.

"То, что прошел этот военный, вам и в страшном сне не снилось. Он прошел Мариуполь с первого до последнего дня – с февраля по май… В будущем вы должны быть логичными и последовательными – разбираться в ситуации и почему человек так говорит. Вы не знаете истинных мотивов поступка", – сказала одна из жительниц Прибужья.

Также стало известно, что двое родных братьев Евгения защищают Украину от российских оккупантов.

Односельчане военного рассказали, что Евгений заработал флаг потом и кровью, а вот владелец магазина наоборот уклонялся от получения повесток в военкомат.

"Предлагал ли он вам снять украинский флаг и повесить российский? Нет! А если бы к нам зашли россияне? Тогда бы вы повесили второй флаг. Вы дождались, когда у нас все стало хорошо и тогда флаг появился. Заработайте его", — добавили местные жители.

Местные жители потребовали публичных извинений от владельцев магазина – Василия и Лилии Мологи. А еще – раскрыли то, что с начала полномасштабной войны флаг Украины над магазином не висел.

"Когда 2 марта в Вознесенске была война, у вас до этого момента флаг не висел. Потом, когда мы отбили (наступление врага, – Ред.) и только потом вы вывесили свой флаг. А если бы зашли к нам о*ки, тогда бы вы повесили другой флаг", – сказала еще одна женщина.

Как известно, защитника Украины владельцы магазина обозвали коллаборантом. Однако, по словам местных, бизнесмены обслуживают клиентов на русском языке, продавали алкоголь в комендантский час да еще и по заоблачным ценам – бутылка пива 100 гривен, а также веселились, включив музыку, во время войны.

Примечательно, что предприниматели пока не отреагировала на обращение представителей Прибужской теробщины. Кроме того, владельцы магазина не показали других подробностей инцидента.

"Вы сбросили в TikTok только кусок этого г*вна, которое было выгодно только вам, осквернив честь и порядочность этого воина", – заявили жители и призвали поклониться перед Героем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, украинского боксера-чемпиона заставили снять флаг Украины на награждении в Литве. Даниил Заморило вышел на торжественную церемонию с флагом Украины на плечах. Однако уже через несколько секунд к нему подошел представитель организаторов и попросил его убрать.