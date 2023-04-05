Требовал снять: на Николаевщине мужчина набросился на владельцев магазина из-за украинского флага. Видео

В то время как украинский флаг развевается чуть ли не в каждой европейской стране, которая поддерживает наше государство и осуждает агрессию России, в Николаевской области мужчина выразил свои претензии владельцам магазина, на крыше которого висит украинский флаг. Неприятная ситуация произошла в селе Прибужье Николаевской области.

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Видео инцидента выложили на странице mologa13 в TikTok. Мужчине не понравилось, что на крыше частного учреждения висит украинская символика.

Он аргументировал свои претензии тем, что магазин – это не государственное учреждение, и что на всех других магазинах нет флагов. Однако владельцам магазина, являющихся патриотами своего государства, такая позиция покупателя не понравилась и они считают его абсолютно неприемлемым. Владельцы хотели вызвать полицию, чтобы они помогли разрешить этот конфликт.

В сети многим пользователям не понравилась реакция мужчины на украинскую символику. В частности, люди так комментировали ситуацию: "А флаг только на госучреждении может висеть?", "В Барселоне почти на каждом балконе украинские флаги, я в Украине столько не видела", "Весь Израиль в украинских флагах", "Молодцы! Это наш флаг и мы гордимся им", "Храбрая настоящая украинка! Респект таким людям".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский боксер-чемпион заставил снять флаг Украины на награждении в Литве. Уморило вышел на торжественную церемонию с флагом Украины на плечах. Однако уже через несколько секунд к нему подошел представитель организаторов и попросил убрать полотнище.