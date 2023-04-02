Украинского боксера-чемпиона заставили снять флаг Украины на награждении в Литве. Видео

Украинский боксер полусреднего веса Данило Заморило был вынужден спрятать желто-синий флаг, с которым вышел на награждение в Каунасе. 21-летний представитель Львовщины победил представителя Казахстана Султана Муссинова на 27-м Международном турнире по боксу класса "А" имени Альгирдаса Шоцикаса, который состоялся накануне в Литве.

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Воспитанник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 контролировал бой на протяжении всех трех раундов и заслуженно победил соперника по решению судей.

Заморило вышел на торжественную церемонию с флагом Украины на плечах. Однако уже через несколько секунд к нему подошел представитель организаторов и попросил убрать полотнище, что боксер и сделал, сообщает luckypunch.net.

Отметим, что на этом турнире в финале весовой категории 80 кг другой украинец Александр Хижняк победил казахстанца Жанибека Картбаева.

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