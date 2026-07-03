11-летний мальчик на отцовской машине врезался в толпу: подробности смертельного ДТП в Таиланде

В Таиланде произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере девять буддийских монахов, еще несколько человек получили тяжелые ранения. По предварительным данным, трагедию спровоцировал 11-летний мальчик, который без разрешения взял родительский автомобиль и врезался в религиозную процессию.

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Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что инцидент произошел в городе Мукдахан на северо-востоке страны, примерно в 650 км от столицы Бангкока.

Ребёнок проехал около 10 километров до аварии

Трагедия произошла утром 3 июля. По информации полиции, 11-летний мальчик без разрешения взял родительский пикап и проехал на нем около 10 километров по трассе.

Впоследствии он не справился с управлением и на большой скорости врезался в процессию буддийских монахов, которые шли по дороге.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент наезда. На кадрах видно, как автомобиль врезается в колонну людей, одетых в традиционную оранжевую одежду.

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Монахи совершали паломничество

По словам губернатора провинции Мукдахан Вораяна Бунарата, в процессии участвовали 34 буддийских монаха и пять мирян.

Они совершали пешее паломничество от одного храма провинции Мукдахан к другому в соседней провинции Убонратчатхани.

На месте аварии погибли пять монахов. Ещё трое скончались в больнице от полученных травм. Позже местные власти подтвердили смерть девятого монаха.

Кроме того, по меньшей мере трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Опубликованные с места трагедии фотографии показывают раненых людей и личные вещи монахов, разбросанные по дороге после столкновения.

Полиция пока не выдвинула обвинений

Начальник полиции провинции генерал-майор Пайрож Тайпхутра сообщил, что на данный момент правоохранительные органы не выдвинули никаких обвинений, поскольку следователи все еще пытаются установить обстоятельства аварии.

По его словам, мальчика пока не удалось допросить, так как после ДТП он находится в состоянии сильного психологического шока и не может дать показания.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

Буддийские монахи пользуются особым уважением в Таиланде

Буддизм является основной религией Таиланда – его исповедуют более 93 % населения страны. Буддийские монахи пользуются большим общественным уважением, регулярно проводят открытые религиозные процессии и получают пожертвования от граждан. В общественном транспорте даже размещены специальные знаки с призывом уступать место монахам, так же как и пожилым людям и беременным женщинам.

Таиланд – одна из самых опасных стран по уровню смертности на дорогах

Смертельные ДТП – распространенное явление в Таиланде, который имеет один из худших показателей безопасности дорожного движения в мире. Основными причинами аварий называют превышение скорости, вождение в состоянии опьянения и недостаточный контроль за соблюдением правил дорожного движения.

"Этот случай должен стать уроком не только для нашей провинции, но и для всей общественности, когда речь идет о предотвращении дорожно-транспортных происшествий", – заявил чиновник Вораян Бунарат.

Он подчеркнул, что особая ответственность лежит на родителях, ведь именно они должны не допускать, чтобы дети получали доступ к транспортным средствам.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Таиланда Бангкоке на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с автобусом. Смертельная авария произошла из-за того, что автобус остановился на путях на красный свет, что помешало закрытию шлагбаумов. В результате ДТП погибли как минимум восемь человек, ещё 32 получили ранения.

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