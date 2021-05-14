Муж Окуевой похвастался украинским гражданством

Чеченский доброволец Адам Осмаев, который воевал на Донбассе на стороне Украины, получил гражданство нашего государства. Сейчас он занимается изучением украинского языка.

О событии мужчина сообщил на личной странице в Facebook. Он выразил благодарность всем, кто поспособствовал решению этого вопроса.

"Вот уже месяц, как я – гражданин Украины. Хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в этом и кого я не смог поблагодарить лично. Говорят, оптимист изучает английский язык, пессимист – китайский, реалист изучает автомат Калашникова, а я учу прекрасный украинский язык!" – написал Осмаев.

Кроме того, он прикрепил к своему сообщению шуточную картинку со словами: "Спасибо тебе, Боже, что я не м*скаль".

Напомним, Осмаев был мужем Амины Окуевой – бойца-добровольца АТО. Женщина была убита во время диверсионного нападения в поселке Глеваха под Киевом 30 октября 2017 года.

Покушение совершили против них обоих, но Осмаеву удалось выжить. В июне 2017 года случилась еще одна попытка киллера убить супругов, но тогда все обошлось.

На Донбассе Осмаев был командиром Миротворческого батальона имени Джохара Дудаева. Он возглавил его в феврале 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL: