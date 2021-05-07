Эктор Хименес-Браво официально получил украинское гражданство

Судья популярного шоу "МастерШеф" 49-летний Эктор Хименес-Браво официально стал украинцем – знаменитость получил украинский паспорт и поделился радостным событием с поклонниками.

Соответствующее фото телезвезда опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Как стало известно, Министерство культуры выдало указ, чтобы Хименес-Браво получил постоянное место жительства.

"Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто добивается такой великой чести! Команда IMMIGRATION Ukraine, благодарен за вашу замечательную работу! А под этим постом принимаю поздравления", – написал кулинар.

В комментариях под публикацией фанаты стали засыпать знаменитость поздравлениями.

"Эктор, вы потрясающий украинец!", "Вау! Давно пора было! Вы давно уже – наш родненький", "Класс! Поздравляю вас!" – пишут люди в сети.

Коротко о знаменитости:

Эктор Хименес-Браво – канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен и телеведущий. Также он судья проекта "МастерШеф" и основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group.

Кулинарная концепция Хименес-Браво построена на идеях мультикультурализма и интеграции самых разнообразных методов приготовления пищи. Шеф-повар – создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, журналист, телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство.