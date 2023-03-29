Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова стал первым представителем Украины в Oral History Association

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова расширяет горизонты международного сотрудничества - это большая работа, которая имеет целью доносить до мира правду о событиях в Украине, с первых уст рассказывая о том, что переживают ее жители во время войны.

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Недавно Музей получил членство в Oral History Association (ОНА) – международной Ассоциации устной истории, базирующейся в городе Вейко в американском штате Техас. Музей является первым и пока единственным представителем Украины в этом сообществе.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже около 65 тысяч историй. Музей каждый день работает над сохранением национальной памяти Украины, чтобы правда о войне не была забыта, а имена, голоса и лица ее свидетелей и жертв не превратились в сухую статистику.

Членство в Oral History Association – еще один шаг работы Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова на международной арене. Благодаря этому сотрудничеству свидетельства украинцев, проживающих войну "здесь и сейчас", получат распространение в мире.

Она работает с 1966 года и объединяет преподавателей, студентов, историков, архивистов, библиотекарей и кинематографистов. В 2022 году Ассоциация осудила полномасштабное вторжение россии в Украину, отметив: "Цель этой агрессии – сделать невидимой историю украинского народа". Сообщество поддерживает работу тех, кто документирует зверства россиян.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.