Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова собрал уже 120 тысяч историй о войне из первых уст

Самая большая в мире коллекция историй мирных жителей Украины о пережитом во время войны – Музее "Голоса Мирных" Фонда Ринате Ахметове – собрала 120 тысяч живых рассказов из первых уст. Вы найдете их по ссылке.

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Музей является важным источником правды о войне и площадкой для сохранения национальной памяти Украины, которая позволяет прозвучать на весь мир голосам тех, кто пережил трагические события в нашей стране.

Дети и взрослые, подростки и пожилые люди, известные артисты, спортсмены, врачи, ученые, музейщики – очень разные люди, которых объединяет стремление поделиться своими историями, – уже рассказали их Музею.

Работа по сбору показаний продолжается. Благодаря этим историям Музей поддерживает не только изучение военных преступлений для установления справедливости и наказания преступников, но и помогает украинцам лелеять и охранять свою идентичность, а иностранцам – почувствовать силу духа украинской нации и узнать, что происходит в Украине, от реальных свидетелей и почти что сразу после событий.

Свидетельства, собранные в Музее "Голоса Мирных", уже были использованы на народном суде против Путина в Гааге и станут доказательствами в будущих процессах, а истории героев Музея неоднократно становились основой для создания документальных фильмов о войне.

Музей – это платформа для обмена опытом с мировыми и украинскими организациями, образовательными учреждениями и распространения правды на максимально широкую аудиторию. Его партнерами являются Oral History Association (США), USC Shoah Foundation, Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Музей истории города Киева.

Каждая история важна, поэтому Фонд Рината Ахметова призывает делиться своими свидетельствами, чтобы зафиксировать события настоящего, поддержать тех, кто пережил страшные события, и сохранить память для будущих поколений ради лучшего, мирного будущего.

Чтобы рассказать свою историю Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, выберите один из двух способов:

– Заполните форму на портале Музея: перейдите на сайт civilvoicesmuseum.org и заполните форму для представления своей истории на главной странице.

– Вызовите горячую линию: вы можете поделиться своей историей, позвонив в рабочее время по номеру 0 (800) 509 001.