Музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова показал 20 знаковых вех 1000 дней войны в Украине

19 ноября 2024 Украина подошла к отметке в 1000 дней с начала полномасштабного вторжения. 1000 дней нашего отчаянного сопротивления и борьбы за свободу, на грани возможного и невозможного.

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По поводу этой даты Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова представил масштабный спецпроект "1000 дней. Тысячи историй", воспроизводящий ключевые моменты войны в Украине через личные свидетельства жителей разных уголков страны.

Это коллекция, в которую вошли 20 знаковых вех 1000 дней полномасштабной войны: первые огненные времена и первые беженцы, драма Мариуполя, адские Буча и Ирпень, похищение украинских детей и подрыв Каховской ГЭС, освобождение Херсона и другие.

Все истории по ссылке.

В рамках спецпроекта можно не только ознакомиться с историями, но и поддержать их авторов. прошли очень тяжелые испытания.

Отправить письмо поддержки можно на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, выбрав опцию "Отправить письмо поддержки".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны. Это свидетельство людей, которым помогал Фонд, с 2014 года и по сей день. Архив Музея – крупнейшее в мире собрание живых историй о войне в Украине непосредственно от ее очевидцев.

В архиве Музея уже более 120 тысяч историй из первых уст. Рассказать свою историю можно на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.