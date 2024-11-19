"Ноу-хау" и "страшная Украина" вызвали обратный эффект: осенний призыв в российскую армию оказался на грани провала

На территории страны-агрессора сейчас полным ходом идет призыв в вооруженные силы РФ. Осенняя кампания уже отличилась новшествами, которые ударили по количеству срочников и заставили командование пойти на жесткие меры.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Посчитали – прослезились

Второй в 2024 году призыв в ВС РФ начался 1 октября и продлится до конца года. На срочную службу намерены призвать 133 тысячи молодых россиян, однако результаты первого месяца уже оказались провальными. По данным российских правозащитников, в октябре армию страны-агрессора пополнили всего около 30 тысяч срочников. Причем сюда включили и жителей временно оккупированных территорий Украины.

"В оккупации намного легче организовать облавы, а вот непосредственно на территории РФ путинский режим сейчас все же опасается лишнего резонанса (по этой же причине и не объявляет новую волну мобилизации). Срочников обещали не отправлять в зону проведения "специальной военной операции", но то, что их уже закинули в российское приграничье, где идут бои, – это факт. И это одна из причин, по которой сегодня в России родители прячут своих сыновей. Да, не везде поголовно, но количество тех, кто пытается избежать службы, неуклонно растет", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

По его словам, первопричиной сложившейся ситуации стало произошедшее со срочниками в Курской области РФ. Тогда совсем зеленых "защитников" на границе бросили командиры и "мегаспецы" из "Ахмата", бегство которых окончательно пролило свет на "подвиги" тикток-войск и стало позором для Рамзана Кадырова.

В итоге часть военнослужащих срочной службы погибли, часть были ранены (в том числе и тяжело). Много срочников сдались в плен, а их разъяренные матери требовали Кремль вернуть сыновей домой. И мало кто сомневается, что ситуация повторится, это только вопрос времени.

Сейчас, в разгар осеннего призыва, российские матери стали записывать видео с требованием прекратить отправку срочников в граничащие с Украиной Белгородскую, Курскую и Брянскую области РФ. Тем временем на российских телеканалах клепают сюжеты про осенний призыв и зазывают парней в армию, расписывая, как они будут всем укомплектованы – расческой, шампунем и подштанниками. Как будто это заставит закрыть глаза на немалый риск отправиться на тот свет.

Беспредельный прессинг

Тем россиянам, кто все же не смог избежать призыва в армию, сейчас приходится испытывать жесточайший прессинг. Учитывая большие потери оккупационных войск на фронте, минобороны РФ дало отмашку "кошмарить" срочников, чтобы те подписали контракт. А это дает возможность сразу отправить "бойца" на войну – в большинстве случаев штурмовиком.

И если раньше срочники могли перейти на контракт только спустя полгода службы, то теперь их не просто вербуют, а именно прессуют, с первых же дней. Причем командиры не брезгуют ничем. Есть множество фактов давления, издевательств, избиений срочников, их также заставляют подписывать как заявления на контрактную службу, так и чистые листы бумаги. И очень быстро новоиспеченные "освободители" узнают, что завтра едут на войну. А там страшно. Там можно погибнуть.

Например, 18-летнего Максима Ч. из Свердловской области призвали 25 октября. Уже через пять дней его и других срочников заставили заключить контракт в в/ч 98557 (г. Екатеринбург). Для этого их собрали и начали им угрожать. Один из офицеров заявил, что если срочники хотят остаться живыми и служить в Екатеринбурге, им надо подписать некое "заявление". Тех, кто готов "отправиться на границу с Украиной и умереть", попросил выйти из зала.

Спустя два дня после заключения контракта Максим составил рапорт, чтобы отозвать предыдущий, но командир роты отказался его принимать. Близкие парня уже обратились к военному юристу, готовят заявления в прокуратуру и МО, но шансы чего-то добиться близки к нулю.

Настоящий конвейер из срочников, которых массово вынуждают подписывать контракты, оказался в в/ч 98561 (Хабаровский край). 2 ноября всех призывников части отправили на полигон "Сергеевский" для формирования мотострелковых батальонов. Там заявили, что они отправятся на войну. И таких примеров множество.

Несмотря на то что, по данным из России, количество контрактников за год якобы увеличилось в два раза, этого недостаточно для восполнения потерь оккупационных войск. Потому очередь дошла и до срочников, которых сразу после призыва можно практически безнаказанно "ломать".

К тому же такая "вербовка" вчерашних призывников намного выгоднее, чем привлекать гражданских из запаса. Кроме того, военнослужащие срочной службы не получают многомиллионные региональные выплаты из бюджетов – и это серьезная экономия. А то, что 18-летние "освободители" с высокой долей вероятности вернутся домой "грузом 200", путинский режим уж точно не волнует.