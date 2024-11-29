Можно увидеть до сих пор: зачем в СССР водители обматывали руль цветными проводами

Сколько сейчас существует профессий, задача которых – улучшить конструкцию вещей и опыт пользования ими – промышленный дизайнер, эргономист, UI/UX дизайнер, если речь идет о сайтах и приложениях. Эти люди делают наш мир более комфортным. И ни об одной из этих замечательных профессий даже не слышали в СССР

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Результатом становились неудобные в использовании и эстетически непривлекательные вещи, смыслом существования которых было исполнять определенную функцию без учета опыта взаимодействия человека с предметом. Ярче всего нехватка таких специалистов проявляла себя в советском автопроме. OBOZ.UA рассказывает, как и почему это вылилось в привычку водителей оплетать руль проводами, причем нередко цветными.

Суть проблемы заключалась в том, что советские рулевые колеса изготовляли из того же пластика, что и любые другие пластмассовые изделия. В результате они получались твердыми и гладкими на ощупь. Если взяться за такой руль потными руками или ладонями, вымазанными, скажем, в машинном масле, они начнут скользить по поверхности предмета. А это может быть опасно в пути, ведь создает риск потерять управление.

Именно поэтому советские автовладельцы придумали оплетать руль проводами. Изоляция провода создавала более мягкую поверхность. А за счет плетения она становилась рельефной и менее скользкой. Следовательно, за такой руль держаться было безопаснее и приятнее. А разные краски делали интерьер салона машины не таким мрачным. С современной точки зрения это кажется безвкусицей, но советскому человеку настолько не хватало цветов вокруг, что даже такое сомнительное украшение способно было поднять ему настроение.

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