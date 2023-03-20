Можно ли вычислить двойника Путина по ушам: СМИ проанализировали все версии и указали на 'нюансы'

В эти выходные кремлевский диктатор Владимир Путин неожиданно посетил временно оккупированные территории Украины. Это повлекло за собой конспирологические заявления о том, что российский лидер может использовать команду двойников для публичных выступлений.

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При этом критики указывают, в частности, на одну часть тела – его уши. Об этом сообщает Business Insider.

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, захваченного и разрушенного украинского города, который посетил Путин, написал в Telegram-канале, что "Путин или один из его двойников" нанес ночной визит в оккупированный регион.

Хотя информация о двойниках диктатора может показаться дикой, в ней есть доля правды. Двойники иногда используются на международной арене – и людей можно идентифицировать по определенным размерам их ушей.

Глава военной разведки Украины, генерал-майор Кирилл Буданов ранее заявил, что российский лидер использует команду двойников, чтобы скрыть потерю Путиным контроля в Кремле. Двойники, по словам Буданова, раньше использовались только в "особых случаях", но после широкомасштабного вторжения в Украину это стало "обычной практикой".

"Конкретно мы знаем о трех людях, которые продолжают появляться, но сколько их, мы не знаем. Они все сделали пластическую операцию, чтобы выглядеть одинаково. Единственное, что выдает их, – это их рост. Это видно на видео и фотографиях. А также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – сказал он.

Хотя утверждения Буданова об использовании двойников не могут быть проверены, использование ушей в качестве улик для судебной экспертизы задокументировано на протяжении десятилетий. С 1950-х годов криминалисты использовали измерения ушей для выявления подозреваемых в совершении преступлений, а в эпоху алгоритмов уши, идентифицированные программой Wired, стали более уникальным идентификатором, чем отпечатки пальцев.

Пользователи соцсетей предположили, что в Украину поехал двойник Путина. Такие выводы они сделали, сосредоточив внимание на специфических изгибах его уха и сравнив провисание его мочки уха с фотографиями 2006 и 2018 годов.

"Когда вы становитесь старше, ваше ухо не меняется – оно просто становится больше, но пропорции остаются прежними", – сказал Марк Никсон, эксперт по компьютерному зрению из Саутгемптонского университета и ведущий исследователь в области распознавания слуха.

Достижения в технологии 3D-сканирования позволяют идентифицировать человека даже по нечеткому изображению путем измерения расстояния от мочки до двух точек на верхнем краю уха с точностью 99,6% всего за 0,02 миллисекунды.

Напомним, рано утром 19 марта в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали удивительное видео. На опубликованных кадрах человек, схожий со спины на российского диктатора, за рулем автомобиля ездит по ночному городу.

Позже появились кадры, где Путин якобы разгуливает по городу и "случайно" наталкивается на "жителей Мариуполя", которые бросаются пожимать ему руку, благодарят "за победу" и за превращение некогда цветущего города в "кусочек рая".

Некоторые фигуранты видео уже идентифицированы в сети: ими оказались коллаборанты, действительно проживавшие в Мариуполе. Некоторые, уверяют люди, свой "кусочек рая" выстраивали, грабя разбомбленные дома соседей.

Приехать в Мариуполь Путина могло подтолкнуть желание ответить президенту Украины Зеленскому, неоднократно бывавшему на передовой и в только что деоккупированных городах Украины. В то же время не исключено, что вместо диктатора приехал его двойник.