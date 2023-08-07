Можно ли расчесываться в общественных местах: что этикет говорит о прическах

Нужно всегда следить за своим внешним видом и правильно подбирать прически на разные события. Женщины не всегда знают, как уложить свои волосы, чтобы не прибавить себе лишних лет.

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Согласно нормам этикета, поправлять свою прическу в общественных местах неуместно. OBOZREVATEL собрал правила, которые помогут всегда выглядеть хорошо.

Плохим тоном считается расчесывать волосы в общественных местах. Даже если вам срочно нужно поправить прическу, то лучше найдите туалет или отдельную комнату, потому что в людных местах вы можете поставить в неловкое положение других.

Также не стоит одалживать чужую расческу. Это одно из основных правил личной гигиены, которое мы знаем с детства. Нужно иметь собственную расческу в сумочке, но не забывайте регулярно ее чистить.



Женщины часто допускают ошибки при выборе прически. Всегда нужно учитывать свою комплектацию, возраст и уместность образа в любых ситуациях.

Например, в офис нужно укладывать волосы так, чтобы образ был сдержанный и простой. Лучше отдать предпочтение не короткой стрижке, а волосам средней длины. Если на работе есть дресс-код, то не стоит распускать волосы, лучше сделайте хвост или пучок.

На отдыхе для создания легкого и романтического образа можно распустить волосы или сделать локоны. Здесь будут неуместны строгие и сдержанные прически. Если вы собрались на вечеринку или на танцы, то лучше не собирайте волосы, потому что от резких движений прическа быстро распадется.

Вечернюю прическу необходимо делать, если вы собрались на торжественное мероприятие, например, в оперу или театр. При укладке волос обратите внимание на свой образ, если у вас классический стиль, можно собрать локоны и украсить волосы аксессуарами. Но если у вас яркий наряд, то лучше сделать сдержанную укладку.

Также яркий цвет волос не всегда уместен в некоторых ситуациях. Например, разноцветная окраска может добавить лишних лет женщинам. А молодым девушкам возраста прибавляют прически с сильным начесом, кудри, напоминающие химическую завивку и закрученные к лицу концы волос.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут правильно отвечать на телефонный звонок. Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.