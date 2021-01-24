Можно ли помириться с россиянами за один день: украинцы дали ответ на острый вопрос. Видео

Абсолютное большинство украинцев считает, что с Россией невозможно помириться за один день.

OBOZREVATEL задал вопрос жителям Киева после того, как о возможности быстрого примирения заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди опрошенных, которые отрицали реальность такого сценария, звучали мнения, что между странами все зашло слишком далеко, и они могут вообще уже никогда не помириться.

"Этот конфликт происходит на протяжении веков, это историческое дело, а не одной недели", – сказала женщина.

Только один мужчина ответил, что примирение за один день возможно, нужно "просто этого захотеть".

"Конечно, это должно быть желание с обеих сторон... Я думаю, что мы так и с поляками не сможем помириться, и с немцами. Украинцы погибали от многих наций", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович заявил, что Украина и Российская Федерация могли бы достичь мира за один день, но это станет возможным лишь при условии согласия президента страны-агрессора Владимира Путина.

Он добавил, что именно российский лидер может в один момент положить конец многолетней войне.