Можно ли обжаловать штраф ТЦК из-за границы: подробное объяснение

Военнообязанные граждане Украины должны придерживаться правил воинского учета даже если они находятся за границей. В случае нарушения законодательства, может быть наложен штраф в размере от 17 до 25 тыс. гривен.

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Однако даже из-за границы штрафы от ТЦК и СП можно обжаловать. Об этом заявил юрист Дмитрий Франчук.

По его словам, неуплата штрафа может привести к начислению пени за каждый день. Кроме того, территориальные центры комплектования могут обратиться в исполнительную службу, чтобы открыть производство для принудительного взыскания штрафа или даже наложить арест на имущество нарушителя.

В то же время адвокат заявил, что обжалование штрафа для лиц, находящихся не в Украине, является трудным, однако возможным процессом. Чтобы обжаловать штраф, необходимо немедленно начать процедуру, поскольку на это отведено всего 10 дней.

Юрист рекомендует предоставить документы, подтверждающие пребывание человека за границей, ведь это может быть весомым аргументом при обжаловании штрафа. Однако следует учесть, что неявка в ТЦК по повестке может привести не только к административному штрафу, но и уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Поэтому в случае получения повестки, находясь за границей, очень важно принять меры для разрешения ситуации.

Для того, чтобы обжаловать штраф необходимо оформить доверенность на представителя ваших интересов в Украине. Такой документ должен быть заверен нотариусом в консульском учреждении Украины в государстве, где находится нарушитель.

Также следует подать заявление об обжаловании штрафа в ТЦК, который его выписал. В заявлении нужно указать персональные данные лица, на которое наложен штраф; реквизиты постановления о наложении штрафа (номер, дата); причины, по которым вы считаете штраф незаконным; доказательства, подтверждающие ваши аргументы (копии документов о пребывании за границей, доверенность).

Если решение ТЦК по обжалованию штрафа будет отрицательным, его можно обжаловать в суде. Иск в суд может также передать представитель по доверенности, а срок для обжалования решения ТЦК в суде длится 10 дней с момента получения решения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– мужчина, на содержании которого находятся трое детей, один из которых достиг совершеннолетия, не имеет права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Такое право предоставляется только при наличии трех и более детей в возрасте до 18 лет.

– В то же время, многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для оформления отсрочки необходимо подавать запрос в ТЦК.

– Правительство разрешило бронировать от мобилизации новую категорию граждан– священнослужителей. В общей сложности забронировано может быть до 50% представителей религиозных организаций. При этом на священников не распространяется требование минимального уровня заработной платы в 20 тысяч гривен.