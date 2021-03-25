Можно ли не поститься во время карантина: мнение врача и священника

Ограничения в еде, накладываемые на православных христиан во время Великого поста, могут грозить несбалансированным питанием. Чтобы не ослаблять иммунитет во время эпидемии коронавируса, следует заменить запрещенные белковые продукты другими, в частности, орехами и бобовыми.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала доктор медицинских наук, врач-иммунолог Алла Волоха. "Никто не проводил исследований о том, может ли отказ от этих продуктов ослаблять иммунитет, но это в целом не очень полезно для организма. Должна быть полноценная замена другими продуктами", – пояснила она.

Врач добавила, что отказ от мясных, молочных продуктов и рыбы может грозить несбалансированным питанием.

"Если человек очень верит и тщательно соблюдает пост, то, наверное, для него все это отменить сложно. Но много из этих запрещенных продуктов содержат белок, необходимый для организма. Поэтому, если он употребляет другие продукты растительного происхождения, может быть, орехи, бобовые или грибы, то тогда можно не так строго подходить к этому вопросу", – рассказала медик.

В свою очередь, протоиерей Православной церкви Украины, депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул, что церковь не требует от прихожан неукоснительного соблюдения правил поста в еде. "Пост в любом случае не должен вредить нашему здоровью", – сказал он.

"Лично мой взгляд на эти вещи – что карантин придает посту дополнительный смысл. Пост – это время, когда мы воздерживаемся от чего-то хорошего, чтобы получить лучшее для нашей свободы", – добавил священник.

Он подчеркнул, что ничего не требует от своих прихожан. "Пост – это манифест нашей свободы. Мы свободно принимаем те или иные решения".

Протоиерей пояснил, что прихожанин, который посчитал более полезным для своего здоровья во время поста употреблять в пищу мясные или молочные продукты, сможет принять причастие во время пасхального богослужения.

Напомним, 15 марта у православных христиан начался период Великого поста, который завершится праздником Воскресения Христова, который в текущем году выпадает на 2 мая. Верующим рекомендуется не употреблять в пищу мясные, молочные продукты и рыбу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог озвучила перечень продуктов, которыми можно заменить мясо во время Великого поста. Это, в частности, бобовые, водоросли, каши, фрукты.