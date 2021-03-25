Чи можна не постити під час карантину: думка лікаря і священника

Обмеження в їжі, що накладаються на православних християн під час Великого посту, можуть загрожувати незбалансованим харчуванням. Щоб не послаблювати імунітет під час епідемії коронавірусу, варто замінити заборонені білкові продукти іншими, зокрема, горіхами і бобовими.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла докториня медичних наук, лікарка-імунологиня Алла Волоха. "Ніхто не проводив досліджень про те, чи може відмова від цих продуктів послаблювати імунітет, але це загалом не дуже корисно для організму. Повинна бути повноцінна заміна іншими продуктами", – пояснила вона.

Лікарка додала, що відмова від м'ясних, молочних продуктів та риби може загрожувати незбалансованим харчуванням.

"Якщо людина дуже вірить і ретельно дотримується посту, то, напевно, для неї все це скасувати складно. Але багато з цих заборонених продуктів містять білок, необхідний для організму. Тому, якщо вона вживає інші продукти рослинного походження, можливо, горіхи, бобові або гриби, то тоді можна не так суворо підходити до цього питання", – розповіла медикиня.

Зі свого боку, протоієрей Православної церкви України, депутат Полтавської міської ради Олександр Дедюхін у коментарі OBOZREVATEL підкреслив, що церква не вимагає від вірян неухильного дотримання правил посту в їжі. "Пост у будь-якому випадку не повинен шкодити нашому здоров'ю", – сказав він.

"Особисто мій погляд на ці речі – що карантин надає посту додатковий сенс. Пост – це час, коли ми утримуємося від чогось хорошого, щоб отримати краще для нашої свободи", – додав священник.

Він наголосив, що нічого не вимагає від своїх парафіян. "Пост – це маніфест нашої свободи. Ми вільно ухвалюємо ті чи інші рішення".

Протоієрей пояснив, що парафіянин, який вважав більш корисним для свого здоров'я під час посту вживати в їжу м'ясні або молочні продукти, зможе прийняти причастя під час пасхального богослужіння.

Нагадаємо, 15 березня у православних християн розпочався період Великого посту, який завершиться святом Воскресіння Христового, що поточного року припадає на 2 травня. Вірянам рекомендується не вживати в їжу м'ясні, молочні продукти та рибу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтологиня озвучила перелік продуктів, якими можна замінити м'ясо під час Великого посту. Це, зокрема, бобові, водорості, каші, фрукти.