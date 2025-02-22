Можно ли говорить по-украински 'бритися': объяснение

Калька и суржик часто приводят к ошибкам в правописании и грамматике украинского языка. Однако некоторые слова считают русизмами ошибочно.

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Например, для процесса удаления волос часто используют слово"бритися". Но ведь мы имеем аутентичный глагол – "голитися". Языковед Александр Авраменко рассказал, откуда происходят эти лексемы и считается ли одна из них калькой.

Оба варианта – "бритися" и "голитися" – правильны в украинском языке. Они считаются синонимами и могут использоваться для описания процесса удаления волос с помощью бритвы.

Есть версия, что "бритися" – это заимствование из русского, поэтому его нужно избегать.

"Нет, это заблуждение, никакое оно не русское. Слово "бриться" распространено в разных славянских языках. Кроме того, все славянские языки имеют слово бритва. Существительное "бритва", и глагол "бриться" есть в словаре Бориса Гринченко, и в современных словарях они тоже присутствуют", – отметил Авраменко.

Бриться происходит от польского "bryć" – удалять волосы с помощью бритвы.

А "голитися" происходит от глагола "голити". Это более архаический вариант, используемый в бытовом языке реже.

Поэтому оба слова "бритися" и "голитися" правильны. Более того, "бритися" языковеды называют более современным и рекомендованным вариантом.

Кстати, слова "праздник", "первый" и "ждать" являются древнеукраинскими или старославянскими. Есть ряд слов, похожих на российские соответствия, но точно не заимствованные. Их можно встретить, например, в классической литературе или исторических официальных записях. О десяти спорных лексемах, имеющих украинское происхождение, – читайте в материале.

OBOZ.UA также рассказывал, что некоторые украинские слова были "репрессированы" советской властью – произошла искусственная замена традиционных лексем на "более приемлемые" русские.

А некоторые слова даже обрели новое воплощение в украинском языке.

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