В Хмельнитчине представители ТЦК ворвались в частный дом и попали в скандал. Видео

В Хмельнитчине разгорелся скандал с участием сотрудников территориального центра комплектования. Военные без разрешения зашли в дом военнообязанного, во время словесного спора, который завязался между ними и хозяевами домовладения, звучали угрозы.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал в TikTok пользователь yaroslavmatveev, однако к моменту публикации новости уже удалил сообщение. На кадрах видно, что мужчины в военной форме зашли в дом, а мужчина, который снимал весь процесс, говорил, что они не имеют такого права (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Какое вы имеете право заходить в дом?" – спрашивал мужчина.

Однако военные не покидали частное домовладение, аргументируя свои действия военным положением. Они показали документы и потребовали прекратить съемку.

Далее в разговоре прозвучали слова о том, что военнообязанный каким-то образом может "сломать ногу и голову", когда будет ехать на мотоцикле. Чем закончился спор – неизвестно, поскольку видео оборвалось.

Напомним: ранее в сети разразился скандал из-за того, что в Ривне представители ТЦК и СП якобы вручили повестку в военкомат 8-летнему мальчику, отец которого уже полтора года служит в рядах ВСУ. Повестка предназначалась именно мужчине, а не ребенку. На самом же деле повестку мальчику никто не вручал – на ней просто написали номер телефона, который ребенка попросили передать его матери, чтобы женщина позвонила в военкомат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить с должности начальника одесского центра комплектования Евгения Борисова, в собственности которого журналисты обнаружили виллу в Испании. Также глава государства распорядился создать комиссию по проверке всех военкомов во всех регионах Украины;

– весной 2023 года Евгения Борисова отстранили от исполнения служебных обязанностей в должности начальника Одесского ТЦК и СП на время проверки его причастности к коррупции. Военному приписывали ввоз автомобиля премиум класса под видом гуманитарной помощи.

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