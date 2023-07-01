Изобретательности нет предела: СБУ ликвидировала три разных схемы бегства ухилянцев за границу в трех областях. Фото

Сотрудники Службы государственной безопасности за последнюю неделю разоблачили сразу три группы людей, которые организовывали незаконный выезд за пределы Украины мужчин призывного возраста. Стоимость отдельной "услуги" могла достигать 12 тысяч евро.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Группировки действовали в трех приграничных областях.

Закарпатье

Злоумышленники подвозили своих клиентов за несколько километров до линии границы, а затем сопровождали их пешком по заранее подготовленному маршруту через лесные тропы.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное стрелковое оружие с патронами и боевую гранату РГД.

Ивано-Франковщина

Четыре участника группировки занимались изготовлением фиктивных справок местной военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

На основании подделок уклонявшихся вывозили за границу.

Тернопольщина

Здесь злоумышленники за деньги "записывали" потенциальных призывников в водительский состав местного предприятия, якобы осуществлявшего международные перевозки.

Таким образом уклонявшиеся получали возможность незаконно выехать за границу как водители, отдельные из них даже не имели водительских удостоверений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поскольку в Украине военное положение будет действовать по меньшей мере до 18 августа 2023 года, выезд мужчин за границу в возрасте от 18 до 60 лет будет запрещен. Однако существуют отдельные категории, на которые это правило не распространяется.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!