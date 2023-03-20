Может ли работодатель вручать повестки своим подчиненным во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине в 2023 году работодатели не только должны осуществлять воинский учет работников. Они имеют право и вручать повестки своим военнообязанным подчиненным, но при одном условии.

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Это предусмотрено Постановлением Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов". OBOZREVATEL собрал разъяснения по этому поводу.

Так, согласно документу, принять на работу или обучение военнообязанного человека могут только после взятия на воинский учет. А женщин, обучающихся на медицинских специальностях, берут на учет на последнем курсе обучения.

Работодатели также обязаны сообщать Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП – бывшие военкоматы) данные о взятии на работу и увольнении сотрудников, а также предоставлять информацию о них, пока они работают в компании.

Кроме того, работодатель может сообщать и вручать повестки своим подчиненным, но только если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК и СП.

Действует ряд правил вручения повесток на работе и оповещения:

– выдать приказ (распоряжение) об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

– вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК;

– письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, которые временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или командировке;

– обеспечить осуществление контроля по результатам оповещения и прибытием таких лиц в соответствующий ТЦК.

Также, как отмечают юристы, предусмотрена возможность проведения проверок состояния организации и ведения бизнесом воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Отметим, что кроме представителей центра комплектования, во время военного положения повестки украинцам могут вручать как органы местного самоуправления, так и представители эксплуатационных компаний или ОСМД.

Как сообщал OBOZREVATEL, военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 20 мая. Во время них украинцы массово получают повестки, и в ВСУ призывают даже мужчин с "белым билетом" – то есть, ограниченно пригодных к службе.

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