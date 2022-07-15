Блог | Александр Кирш: Моя статья на OBOZREVATEL ровно год назад: 24.02.2022, 7.15 утра

Я написал её по-украински. Потом писал всё чаще, а сейчас пишу уже почти ежедневно. Не писать не могу: я всю войну в Харькове, и мои заметки это способ моего существования.

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Эта моя первая статья военного времени — по ссылке здесь.

Вся предыдущая жизнь стала с тех пор называться "до войны". О Второй мировой мы теперь говорим "та война". Не просто "война", как говорили раньше, а именно "та". Потому что теперь у нас — эта.

Мы за этот год многих потеряли. И сами очень изменились. Мы стали сильней и мудрей. Многое поняли и многое узнали. Мы стали безапелляционнее. А ещё война открыла в каждом из нас резервы, о которых мы не подозревали.

В этом году Украина обязательно должна победить. И Цивилизация этого тоже очень хочет. Украина стала надеждой человечества, здесь вершится его новейшая история. Вершим её вместе, вместе и победим.

Спасибо всем моим читателям, благодаря вам я в это время живу не зря.

Слава нашему замечательному народу — как выяснилось, самому лучшему и самому героическому в мире!

Слава ВСУ!

Слава Украине!