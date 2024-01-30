'Моя собака не понимает язык врага': Алина Михайлова поставила на место ребенка, который говорил по-русски, и шокировала его родителей

Парамедик и любимая погибшего под Бахмутом воина Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Алина Михайлова рассказала, как пытается бороться с русскоязычными людьми. Ее невероятно раздражают дети, которые общаются на языке врага, потому что за ними будущее Украины, ради них умирают военные, а они подсознательно поддерживают Россию.

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Алина Михайлова объяснила в интервью ТСН, что абстрагируется от русской речи и пропускает ее мимо ушей, но до сих пор не воспринимает враждебный язык от детей. Она вспомнила ситуацию из жизни, когда смутила ребенка, а тем более его родителей, просьбой перейти на украинский.

"У меня была ситуация: мы гуляли с Хьюго [псом, которого Алине подарил любимый. – Ред.] и подходит ребенок и говорит: "А можно погладить вашу собачку?" Я говорю: "Только на украинском, потому что собачка не понимает язык врага". И родители зависают... Я думаю: "Ну давайте, ну скажите что-нибудь". А ребенок переходит на украинский язык к собаке", – вспомнила женщина.

Михайлова рассказала, что российский акцент ей сильно "режет" ухо, а когда на этом языке говорят дети, это гораздо неприятнее.

"Меня сейчас очень триггерят русскоязычные дети. Я не знаю почему. Мне с этим супер тяжело. Когда мама, папа русскоязычные и ребенок у них русскоязычный. А у детей еще такой ужасный русский акцент. И меня это прямо... Для меня это прямой большой триггер – русскоязычные дети, которые являются украинцами, живущими в Днепре, в Киеве..." – объяснила парамедик.

Алине Михайловой, похоже, робко за будущее Украины. Ведь пока военные борются за свободу на фронте "ради будущего детей", эти же дети не общаются на государственном языке. Такое отношение чревато новыми нападениями России.

"Я не знаю почему, но русскоязычный контент я не замечаю, но дети... Для меня это молодое поколение... Как говорим, мы воюем ради детей, тогда почему дети не говорят по-украински?" – сказала Михайлова.

Ранее OBOZ.UA писал об актере Алексее Гнатковском, который также не воспринимает русскоязычность детей. По его мнению, это огромная вина родителей, которые "не хотят коверкать язык".

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