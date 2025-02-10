Мошенники маскируются под волонтеров или журналистов: как не стать жертвой преступников

В Украине время от времени активизируются мошенники, которые в соцсетях отслеживают сообщения людей, ищущих информацию о близких, которые находятся в плену. Злоумышленники используют их уязвимое эмоциональное состояние и выманивают личные данные или средства.

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В министерстве внутренних дел Украины в Telegram напомнили украинцам, чьи родные считаются пропавшими без вести или находятся в плену, не стать жертвами обмана. В ведомстве отметили, что мошенники могут выдавать себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных органов или даже представляются россиянами.

В частности, они обещают организовать телефонный разговор, предоставить информацию о местонахождении близкого человека или способствовать его освобождению.

Под видом помощи аферисты пытаются узнать конфиденциальную информацию: персональные данные военнослужащих (ФИО, подразделение, звание, статус), банковские реквизиты, а также просят послать фотографии документов и другие личные данные.

Как защититься от мошенников:

проверяйте источники информации. Уточняйте, кто предлагает помощь и используйте только официальные ресурсы. Это могут быть сайты государственных органов или проверенные организации, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных.

Уточняйте, кто предлагает помощь и используйте только официальные ресурсы. Это могут быть сайты государственных органов или проверенные организации, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных. Защищайте личные данные. Не передавайте конфиденциальную информацию незнакомцам, избегайте раскрытия персональных данных в социальных сетях, даже в частных сообщениях.

Не передавайте конфиденциальную информацию незнакомцам, избегайте раскрытия персональных данных в социальных сетях, даже в частных сообщениях. Не доверяйте подозрительным предложениям, особенно если от вас требуется оплата. Государственные органы и официальные волонтерские организации не взимают оплату за информацию или помощь.

Государственные органы и официальные волонтерские организации не взимают оплату за информацию или помощь. В случае подозрения на мошенничество обращайтесь в полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили трех мошенников, присвоивших более 2,5 млн гривен помощи ВСУ. Трое молодых людей из Черкасской области для собственного обогащения разработали целую схему по присвоению донатов.

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