Притворялись военными: группа мошенников присвоила 2,5 млн грн донатов на ВСУ. Фото

Правоохранители разоблачили трех мошенников, присвоивших более 2,5 млн гривен помощи Вооруженным силам Украины. Трое молодых людей из Черкасской области для собственного обогащения разработали целую схему по присвоению донатов.

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Они выдавали себя за военных и с фейковых аккаунтов в соцсетях просили у украинцев о помощи воинам, собранные деньги тратили на себя: все трое злоумышленников задержаны. Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

"Столичные киберполицейские совместно со следователями Главного следственного управления при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора прекратили деятельность мошенников из Черкасской области, реализовавших схему присвоения донатов, собранных на нужды ВСУ", – говорится в сообщении.

Чтобы обмануть украинцев, готовых помогать своей армии финансово, в нескольких соцсетях мошенники создали десятки фейковых аккаунтов. В них они публиковали найденные в открытых источниках фото документов реальных военнослужащих и объявляли сборы средств якобы на их нужды.

Собранные деньги злоумышленники тратили на себя.

За время функционирования схемы трем мошенникам удалось присвоить более 2,5 млн грн.

"Киберполицейские и следователи отследили всю цепь движения денежных средств – с момента их присвоения до легализации. Также установлены лица, регистрировавшие фейковые аккаунты военнослужащих в соцсетях и размещавшие объявления о сборе средств, а также места их пребывания", – отметили в Нацполиции.

В рамках дела в местах регистрации и фактического проживания фигурантов в Черкасской и Киевской областях правоохранители провели 11 обысков. В ходе следственных действий полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Следователи Нацполиции сообщили трем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 190 (в редакции, действовавшей до 11.08.2023), ч. 4 ст.190 (Мошенничество) и ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы", – отметили в Нацполиции.

В настоящее время продолжается расследование, целью которого является установление всех причастных к совершению этого преступления, а также количества пострадавших граждан и полной суммы нанесенного мошенниками ущерба.

Расследование проводится при содействии Департамента оперативной службы, Департамента оперативно-технических мероприятий, а также работников полка полиции особого назначения №1 ГУНП в Киеве и полка полиции особого назначения №1 ГУНП в Черкасской области.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники выманили 270 тысяч гривен у актера Андрея Валенского. Он получил многочисленные ранения на фронте, украденные деньги собирали на операцию.

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