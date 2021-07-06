Жара до +34 и мощные ливни: в Гидрометцентре дали свежий прогноз погоды в Украине

Внезапные и сильные ливни, которые прошли в некоторых регионах в последние дни, связаны с циклоном, который оказался над Азовским морем. Впрочем, уже через несколько дней погода в Украине стабилизируется, осадки прекратятся.

В страну идет новая волна летней жары. В отдельных регионах столбик термометра будет подниматься до +34 градусов. Однако температура воды во всех водоемах – больших и малых – пригодна для купания и при наличии циклонов, и при их отсутствии.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. Далее – больше деталей ее прогноза.

"Циклон сейчас уже размещается над юго-восточной частью Украины, прямо над Азовским морем. Именно этот циклон является причиной интенсивных дождей, которые в течение нескольких суток наблюдаются на юге и юго-востоке страны", – объяснила синоптик.

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По ее словам, именно он в ответе за мощные ливни в Одесской и Киевской областях. "За прошедшие сутки в отдельных районах Одесской области выпало до 72 миллиметров осадков – это сильные дожди", – напомнила Хала.

"На Киевщине 4 июля мы тоже наблюдали влияние этого циклона, но мы были на его окраине. У нас наблюдались грозы, неустойчивая погода. Вероятность грозовой активности остается еще на 6 июля", – добавила она.

Впрочем, уже со среды, 7 июля, в Киевской области установится "стабильная и сухая погода", пообещала синоптик. Относительно погоды для страны в целом, она сообщила следующее: "До конца этой недели этот циклон уже покинет территорию нашей страны. Со среды он начнет умирать".

"Его вытеснит антициклон, который распространит свое влияние. Соответственно, уже в конце этой недели по всей территории страны установится сухая и более жаркая погода", – рассказала она. По прогнозам синоптика, "осадки по всем областям прекратятся уже ориентировочно со среды".

Однако следует ожидать новую волну жары. "Жара до конца этой недели усилится до 28-32 градусов, на юге и востоке местами до 34 градусов".

Хала сообщила о текущем уровне температуры воды в Черном, Азовском морях и в Днепре. Исходя из этих показателей, вода пригодна для купания даже в ситуации, когда над страной господствует циклон. Впрочем, наиболее холодной морская вода оказалась вблизи Одессы.

"По состоянию на 9 утра 5 июля температура в Черном и в Азовском морях 24 и 27 градусов. Вблизи Одессы 21 градус. В Днепре в пределах Киева 25 градусов", – сообщила она.