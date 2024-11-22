Моряк и матрос: есть ли разница между двумя словами

Даже опытные носители украинского языка иногда путаются в употреблении некоторых слов. А все потому, что не знают всех нюансов их значения, особенно если речь идет об определенных специальных терминах. Примером могут служить слова "моряк" и "матрос".

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О том, что они не синонимы, рассказала подписчикам своего TikTok блогер и радиоведущая Ольга Багний. "Некоторые думают, что моряк и матрос это одно и то же, но должна вас разочаровать", – сказала она. И сразу же подробно объяснила, что означают оба слова.

Моряк

Моряками называют тех, кто служит на флоте. Это человек, опытный в морском деле, независимо от того, на каком судне водная ходит – торговом, рыболовном, военном, круизном и т.д.

Матрос

А вот матросами являются моряки, имеющие невысокое звание или статус на своем судне. "Это рядовой военного флота или служащий команды в гражданском флоте", – объяснила Багний. "То есть слово "моряк" имеет более широкое значение. Матрос – это всегда моряк, а моряк – это не обязательно матрос", – добавила она.

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