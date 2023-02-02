Морозы возвращаются: синоптики прогнозируют волну похолодания с вьюгами и гололедицей

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. По прогнозу синоптиков, уже в воскресенье, 5 февраля, в нашу страну вернется морозная погода со снегом, вьюгами и гололедицей.

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Как отметил народный синоптик Станислав Щедрин, с 5 по 10 февраля в Украину поступит холодная воздушная масса арктического происхождения, а также ряд атмосферных фронтов. В результате по всей стране существенное похолодает.

Холоднее всего будет на западе и севере страны, прогнозирует синоптик.

3-7 февраля в большинстве областей Украины пройдут снегопады. На юге, в центре и в Карпатах – сильные снегопады, вьюги, порывистый ветер, местами гололедица.

Однако холода задержатся ненадолго, считает Щедрин.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко прогнозирует относительно теплую и влажную погоду в пятницу, 3 февраля. Практически повсюду пройдет мокрый снег и снег, на юге – мокрый снег и дождь.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1...-4 градуса, а днем 3 февраля – 0...+3 градуса, на юге до +5 градусов. Однако в западных областях уже завтра днем похолодает до 0...-2.

На выходных, 4-5 февраля, в большинстве областей Украины будет холодать, следующая неделя будет умеренно морозной, обещает синоптик.

В Киеве 3 февраля будет выпадать снег и мокрый снег. Ночью -1...-3, днем 0...+2 градуса. 4-5 февраля в столицу придет морозная погода.

А черкасский синоптик Виталий Постригань уточнил, что похолодание связано с антициклоном Cäcilie. Согласно его прогнозу, морозы продержатся ориентировочно до 11 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля, в День сурка сурок Тимка дал прогноз, когда в Украину придет настоящая весна. Смотритель Тимки рассказала, что тепло станет не ранее, чем через шесть недель.