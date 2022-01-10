Морозы усилятся, на дорогах – гололедица: где в Украине во вторник будет опасная погода. Карта

Погода в Украине во вторник, 11 января, будет пасмурной, но без осадков. В то же время морозы немного усилятся.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также в некоторых регионах ожидается гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха и ночью, и днем будет одинаковой: в западных, северных и центральных областях она снизится до -3… -7, на востоке и юге ожидается от 1 тепла до 2 мороза.

В Киеве синоптики прогнозируют от 4 до 6 мороза.

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Также на дорогах страны, кроме юга, образуется гололедица. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Отметим, что на этой неделе в Украине ожидается до 14 градусов мороза. Осадков при этом почти не будет, хотя погода ожидается также пасмурной. Солнце в некоторые дни все же будет периодически "выглядывать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее часть областей страны засыпало снегом, который местами сопровождался дождем. Сложные погодные условия спровоцировали множество пробок и аварий на дорогах.