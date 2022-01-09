На въезде в Киев образовались километровые пробки: водителей призвали соблюдать ПДД. Фото

Ольга Липич
Кияни
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На въезде в Киев образовались километровые пробки: водителей призвали соблюдать ПДД. Фото

На въездах в Киев в воскресенье, 9 января, образовались километровые пробки из-за возвращения жителей столицы после новогодних праздников праздников. На ситуацию также повлияли погодные условия – в Киеве с начала дня идет снегопад.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, в частности пробки сковали Житомирскую трассу. Автомобили по ней двигаются со скоростью 40-50 километров в час.

На ресурсе Google Maps показано, что пробка начинается за 150 километров до Киева.

Житомирская трасса
Видео дня
Ситуация на Житомирской трассе
Автодорогу сковали пробки
Ситуация на Житомирской трассе

Многокилометровые пробки образовались также со стороны Черниговской, Одесской и Харьковской трасс. Заезды в город с этих сторон обозначены на ресурсе оранжевым цветом. Некоторые участки – красным.

Трасса Киев - Чернигов
Заезды в Киев затруднены

Отметим, что в самой столице также есть пробки. В частности движение затруднено на проспекте Победы, Большой Житомирской, Михайловской, Владимирской, на проспекте Академика Глушкова.

Пробки в Киеве
Пробки в Киеве

OBOZREVATEL призывает читателей быть внимательными на дорогах, не нарушать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Мы напоминаем: только за ноябрь 2021 года в столице произошло 4145 аварий. В них погибло 12 человек.

Согласно статистике, ДТП в ноябре чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий . Более 3 тысяч ДТП случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушений правил проезда перекрестка, 451 – в результате езды в состоянии опьянения.

Наше издание постоянно пишет о ДТП и их последствиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Мы призываем быть внимательными на дорогах!

Какая ситуация в регионах

В Днепре погодные условия привели к множеству аварий и пробок на дорогах города. Они покрылись коркой льда. Всего за пару часов произошло несколько аварий с пострадавшими.

В Житомирской области около села Кишин столкнулись авто KIA Sportage и ВАЗ-2106, водителя последнего зажало поврежденными конструкциями, а его пассажира достали случайные прохожие.

"С помощью гидравлических инструментов и резака спасатели деблокировали травмированного водителя и передали в руки медиков. Оба пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение г. Олевск", – рассказали в пресс-центреа ГСЧС.

ДТП в Житомирской области
Водителя зажало в авто

Во Львовской области вблизи села Новый Став в аварию попали рейсовый автобус "Эталон" и легковушка Mazda 5. Из-за столкновения в салоне Mazda зажало водителя и пассажира. На заднем сиденье машины находился мальчик, который в результате ДТП, по информации медиков, получил легкие травмы и находился в состоянии шока. Пострадал также и водитель автобуса, его госпитализировали.

На месте работали спасатели

В Кировоградской области из-за снегопадов также произошло несколько аварий, трижды пришлось вызывать спасателей.

"Предоставлена помощь водителю микроавтобуса по буксировке транспортного средства из кювета на дороге возле с. Молодецкое. Бойцы 32-й ДПРЧ пгт Петрово оказали помощь водителю грузовика, который застрял возле с. Александродар. А спасатели 13-й ДПРЧ пгт Голованевск отбуксировали грузовой автомобиль из усложненного участка дороги Н-24 Благовещенское-Николаев", – рассказали в ГСЧС.

В понедельник погода ухудшится

В Украинском гидрометцентре заявили, что 10 января стоит ожидать дальнейшего ухудшения погоды: почти повсеместно ночью, а местами и днем будет идти снег, утром обещают туман и гололедицу на дорогах. А в горах ожидается значительная снеголавинная опасность.

Погода в Украине 10 января

Ночью и утром в западных и южных регионах местами туманно, а на дорогах – гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, до конца 9 января неблагоприятные погодные условия сохранятся на севере, западе, востоке и в центре страны. Речь идет о сильных осадках и налипании мокрого снега, спасатели также предупредили о гололедице на дорогах.

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