На въезде в Киев образовались километровые пробки: водителей призвали соблюдать ПДД. Фото

На въездах в Киев в воскресенье, 9 января, образовались километровые пробки из-за возвращения жителей столицы после новогодних праздников праздников. На ситуацию также повлияли погодные условия – в Киеве с начала дня идет снегопад.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, в частности пробки сковали Житомирскую трассу. Автомобили по ней двигаются со скоростью 40-50 километров в час.

На ресурсе Google Maps показано, что пробка начинается за 150 километров до Киева.

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Многокилометровые пробки образовались также со стороны Черниговской, Одесской и Харьковской трасс. Заезды в город с этих сторон обозначены на ресурсе оранжевым цветом. Некоторые участки – красным.

Отметим, что в самой столице также есть пробки. В частности движение затруднено на проспекте Победы, Большой Житомирской, Михайловской, Владимирской, на проспекте Академика Глушкова.

OBOZREVATEL призывает читателей быть внимательными на дорогах, не нарушать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Мы напоминаем: только за ноябрь 2021 года в столице произошло 4145 аварий. В них погибло 12 человек.

Согласно статистике, ДТП в ноябре чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий . Более 3 тысяч ДТП случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушений правил проезда перекрестка, 451 – в результате езды в состоянии опьянения.

Наше издание постоянно пишет о ДТП и их последствиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Мы призываем быть внимательными на дорогах!

В Днепре погодные условия привели к множеству аварий и пробок на дорогах города. Они покрылись коркой льда. Всего за пару часов произошло несколько аварий с пострадавшими.

В Житомирской области около села Кишин столкнулись авто KIA Sportage и ВАЗ-2106, водителя последнего зажало поврежденными конструкциями, а его пассажира достали случайные прохожие.

"С помощью гидравлических инструментов и резака спасатели деблокировали травмированного водителя и передали в руки медиков. Оба пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение г. Олевск", – рассказали в пресс-центреа ГСЧС.

Во Львовской области вблизи села Новый Став в аварию попали рейсовый автобус "Эталон" и легковушка Mazda 5. Из-за столкновения в салоне Mazda зажало водителя и пассажира. На заднем сиденье машины находился мальчик, который в результате ДТП, по информации медиков, получил легкие травмы и находился в состоянии шока. Пострадал также и водитель автобуса, его госпитализировали.

В Кировоградской области из-за снегопадов также произошло несколько аварий, трижды пришлось вызывать спасателей.

"Предоставлена помощь водителю микроавтобуса по буксировке транспортного средства из кювета на дороге возле с. Молодецкое. Бойцы 32-й ДПРЧ пгт Петрово оказали помощь водителю грузовика, который застрял возле с. Александродар. А спасатели 13-й ДПРЧ пгт Голованевск отбуксировали грузовой автомобиль из усложненного участка дороги Н-24 Благовещенское-Николаев", – рассказали в ГСЧС.

В Украинском гидрометцентре заявили, что 10 января стоит ожидать дальнейшего ухудшения погоды: почти повсеместно ночью, а местами и днем будет идти снег, утром обещают туман и гололедицу на дорогах. А в горах ожидается значительная снеголавинная опасность.

Ночью и утром в западных и южных регионах местами туманно, а на дорогах – гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, до конца 9 января неблагоприятные погодные условия сохранятся на севере, западе, востоке и в центре страны. Речь идет о сильных осадках и налипании мокрого снега, спасатели также предупредили о гололедице на дорогах.