В Украину идут морозы до 14 градусов, часть регионов будет засыпать снегом: синоптики дали прогноз. Карта

До конца суток 10 января в Украине обещают пасмурную погоду, которая на востоке будет с мокрым снегом. В дальнейшем же в стране прогнозируется усиление мороза ночью и дневные прояснения, почти без осадков.

Однако на дорогах еще будет наблюдаться гололедица (I уровень опасности, желтый). Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра (чтобы просмотреть карты погоды, доскролльте новость до конца).

Погода 11 января в Украине

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По данным синоптиков, во вторник в большинстве регионов будет пасмурно, но без существенных осадков. Снег в течении суток обещают только на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Там ночная температура воздуха установится на уровне -1... +1 °С, на юге -1... -4 °С, а в северных, центральных и западных областях в пределах -4... -7 °С, в южной части -2… -5 °С.

Днем столбики термометров покажут от -1 до -4 °С, на Херсонщине и в Крыму до +2… +4 °С. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Погода 12 января в Украине

В среду ночные морозы усилятся: в большинстве регионов температура воздуха опустится до -11… -14 °С, на несколько градусов меньше в части восточных и южных областей – местами -5… -7 °С.

День 12 января обещает быть ясным, но тоже морозным – от -6 до -11 °С, немного "теплее" на Закарпатье, востоке и юге – местами только до -2 °С.

Снег в эти сутки будет идти в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях (там прогнозируют пасмурную погоду). На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западного направления, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне некоторые регионы Украины заливало снегом, а кое-где шел дождь. Например, в Днепре из-за гололедицы произошло много аварий, а на подъезде в Киев в результате непогоды образовались километровые пробки.