Море в Одессе заполонили огромные медузы: яркое видео

В воскресенье, 3 октября, в морском порту Одессы заметили огромное количество медуз. Местные жители массово делятся соответствующими кадрами в социальных сетях.

На их фото и видео можно увидеть, что медуз настолько много, что из-за них почти невозможно рассмотреть самой воды. Они плавали на разной глубине, а местами плотно покрывали морскую поверхность.

В соцсетях пользователи шутят, что наконец медузы могут расслабиться и отдохнуть от людей. Другие назвали их "боевыми медузами Путина" и посоветовали обращаться в спецслужбы.

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А некоторые из местных жителей подумали, что в воде плавают не живые существа, а пластиковые бутылки.

Как известно, в 2021 году количество медуз в Черном море существенно выросло. Экологи прогнозируют, что при такой тенденции их популяция продолжит увеличиваться.

Так, сейчас складываются благоприятные для них условия: осолонение Азовского моря и изобилие пищи. Из-за того, что в акватории практически не осталось рыбы, которая питается планктоном (тюлька, хамса), вся кормовая база достается медузам и в результате они быстро размножаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Коблево Николаевской области море превратилось в "суп" из медуз и водорослей. А на побережье можно увидеть много мертвых медуз.