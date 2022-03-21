Монастырский заявил, что каждый диверсант в Украине ответит перед законом и судом: что грозит

Каждый, кто предал Украине и сотрудничает с российскими оккупантами или совершает диверсии в украинских городах и селах - предстанет перед судом. В настоящее время ответственность за государственную измену существенно увеличена, так что за содеянное придется сесть надолго.

В этом заверил изменников министр внутренних дел Денис Монастырский. Он также отметил, что подавляющее большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины.

"Каждый предатель предстанет перед законом и судом. Подавляющее большинство задержанных диверсантов – граждане Украины. К сожалению, есть цена измены, но и будет цена ответственности. И ответственность будет значительно выше, чем тридцать иудейских серебряников. Некоторые из задержанных приехали с временно оккупированных территорий или из других стран. У кого-то только вид на жительство. Кое-кто вроде бы постоянно находился в Украине, но изредка пересекал границу с Россией, где и был завербован, а впоследствии вернулся выполнять задачи своих хозяев", - констатировал Монастырский.

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Он сообщил, что за 25 дней российского вторжения в Украину было зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности. Из них 922 – за посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины, 244 – за государственную измену, 48 – за диверсионные преступления.

Министр внутренних дел призвал граждан Украины быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах. Ведь они могут оказаться диверсантами. Так что остановить их - задача номер один для каждого гражданина, который не хочет, чтобы его город или село разбомбили или захватили российские оккупанты.

"Прошу граждан обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и в вашем окружении. Наблюдайте за незнакомыми людьми, которые имеют оружие, но не являются бойцами ВСУ или терробороны. Особенно, если они находятся в районах вокруг военных объектов и аэропортов. Будьте бдительны, если заметили подозрительные предметы (рюкзаки, сумки, гаджеты, продукты питания и т.п.) и транспортные средства, в течение долгого времени остающиеся без присмотра, или недавно появившиеся в привычных местах и вызывающие подозрение. При обнаружении подозрительных лиц звоните на 102 или по номерам, которые указаны на странице Национальной полиции Украины, обращайтесь в наши территориальные подразделения", - призвал министр.

Монастырский также напомнил о том, как выявить диверсантов и ДРГ.

Напомним, недавно ВРУ приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения".

В частности, изменения коснулись статьи 111 и 113 УКУ. Отныне за государственную измену и диверсию в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение с обязательной конфискацией имущества.

Амнистия в отношении лиц, осужденных по этим статьям, не предусматривается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в СНБО предупредили о рисках проникновения в Украину враждебных ДРГ через Европу.

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