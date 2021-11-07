Молодежный сленг: что такое криповый и чем отличается абьюз от газлайтинга

Современный лексикон постоянно меняется и развивается. Чтобы во время разговора не теряться в догадках, что означает криповый, абьюзер и другие слова из молодежного сленга, приходится постоянно искать в Google значение новомодных выражений.

Нередко этот процесс занимает достаточно много времени, ведь большинство слов новые и их значения есть не в каждом словаре. Чтобы вы постоянно оставались в тренде и не тратили часы на поиск необходимого толкования высказывания, OBOZREVATEL собрал объяснение самых популярных высказываний из молодежного сленга.

Изи – легче. Происходит от английского easy – просто, легко. Значение мало чем отличается от своего иностранного варианта. Подразумевается, что действие чрезвычайно просто или не требует много усилий.

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Пример: Ты действительно сможешь проделать этот трюк? Пф, изи!

Хайп – ажиотаж, шум. Слово происходит от английского hype – беззастенчивая реклама или хитрость для привлечения внимания. Чаще это слово используют, когда описывают наиболее обсуждаемые события или персоны, которые наделали значительный шум в медийном пространстве или соцсетях.

Может использоваться в вариациях "хайповать" – приводить много шума или агрессивно рекламироваться на какой-либо обсуждаемой теме. Также существует оскорбительная вариация изречения – "хайпожор", что означает персону, которая часто пиарится на скандальных событиях.

Пример: Парень решил хайпонуть и поджег украинский флаг, но вскоре ему пришлось публично извиняться.

Поридж и зумер – два термина, которые описывают современных подростков, но имеют определенные отличия в значении. Зуммерами называют поколение людей, родившихся в период примерно с 1997 по 2010 год. Оно происходит от английского zoomer, являющегося намеком на принадлежность к поколению Z.

Поридж – выражение, которым также обозначают подростков, но в более насмешливом контексте. Оно образовалось от английского слова porridge – каша. Так обычно называют подростков, слепо следующих трендам и обожающих использовать англицизмы. Является отсылкой к тому, что типичный "поридж" откажется есть обычную овсяную кашу с малиной, но будет в восторге если назвать блюдо поридж.

Пример: Слышишь, мой 15-летний сын снял TikTok, что я его никогда не пойму, потому что он зумер, а я уже устаревший бумер. Вот так, да он же у тебя типичный поридж!

Чилить – отдыхать или ничего не делать. Происходит от английского chill – охлаждать. Это выражение использует молодежь, когда подразумевает собраться на отдых или "почилить".

Пример: Хватит уже чилить – бегом за работу!

Хейтер – недруг или скандалист. От английского hate – ненависть. Обычно так называют пользователей соцсетей, которые оставляют злые и оскорбительные комментарии под фотографиями звезд или новостями о событиях. Поэтому не стоит путать их с абьюзерами. Также используется варианция хейтить – изливать на кого-то свою злость.

Пример: Артист рассказал, что после каминг-аута его захлестнула волна хейта от подписчиков.

Абьюзер – тот, кто обижает. Происходит от английского слова abuse – оскорблять или злоупотреблять. Вместо слов типа "семейный деспот" или "тиран" сейчас употребляют слово абьюзер. Подразумевается, что человек в отношениях всеми способами пытается презирать или унизить своего партнера и самоутвердиться за счет него.

Пример: Пойми, он же абьюзер! Как ты можешь терпеть его издевательство?

Газлайтинг – термин, означающий процесс насильственной убежденности личности в собственной неадекватности. Происходит не от английского слова, а является производным от названия фильма Gas Light, где по сюжету муж заставляет жену поверить в то, что она сошла с ума, тем самым пытаясь скрыть собственные преступления.

Главная цель этого психологического насилия – заставить жертву принять позицию собеседника как единственную истинную.

Пример: Представляешь, вчера слышала, как сосед газлайтил свою жену! Бедняжка теперь действительно считает, что это она виновата во всех его проблемах!

Аутинг – происходит от английского outing – выход. Не стоит путать с каминг-аутом. В отличие от последнего, это выражение означает разглашение определенной информации о человеке без его ведома и согласия.

Пример: Ты слышал вчерашний аутинг? Мне на курилке рассказали о бурной молодости Маруси.

Криповый – страшный или жутковатый. Происходит от английского creepy – жуткий, поэтому не стоит хоть как-то связывать этот термин с криптовалютами или "криптой".

Обычно это выражение используют, когда описывают какую-нибудь отсталую вещь или пугающий внешний вид.

Пример: Только посмотри на витрину, кто будет покупать этот криповый свитер за такие деньги?

Флексить – хвастаться. Слово опять же перекочевало к нам с английского flexible – гибкий, гибкость. Обычно это выражение означает, что кто-то демонстрирует свою роскошную жизнь или "флексит".

Пример: Видел как ты вчера флексил в сторис! Откуда ты берешь на все это деньги?

Кринж – слово, пришедшее на замену "зашквару". Оно происходит от английского cringe – судорога или корчиться. Это выражение используют, когда описывают какой-то позорный или отвратительный поступок.

Пример: Ты видел вчерашний кринж кремлевских пропагандистов? Они пробили очередное дно!

Рофл – еще одно модное слово, которое заменило троллинг. Неудивительно, что это выражение также было взято из английского языка, в оригинале это аббревиатура ROFL – Rolling On Floor Laughing, что значит "кататься по полу от смеха".

Под "рофлитами" подразумевается говорить о чем-то с крайним сарказмом или откровенно смеяться, сохраняя серьезное выражение лица.

Пример: Вчера свайпал ленту новостей и наткнулся на невероятно смешной рофл.

Форсить – акцентировать внимание или продвигать. Это выражение имеет англоязычное происхождение от to force – принуждать. Это слово используют подростки, когда подразумевают, что какую-нибудь персону, мем или событие активно продвигают в соцсетях или медиаполе.

Пример: Ты заметила, как форсят эту новую инстаблогершу?

Новые сленговые высказывания появляются чуть ли не ежедневно, чтобы всегда оставаться в тренде, необходимо постоянно держать руку на пульсе и обновлять свой словарный запас. Это позволит всегда оставаться интересным собеседником и не зависать во время общения с друзьями, когда они зовут вас почилить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Советском Союзе существовали свои субкультуры, популярные течения и модные слова, которыми общалось молодое поколение. В частности, у советской молодежи в возрасте от 12 до 22 лет особый социальный диалект сформировался в 1960–1980-х годах. Одними из самых популярных выражений были малопонятные сейчас изречения "хилять по бродвею" и "шузы на каше".