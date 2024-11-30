Молитвы к Андрею Первозванному: как попросить о замужестве и здоровье

Переход на новоюлианский календарь внес коррективы в даты православных церковных праздников – большинство из них сместились на 13 дней. День Андрея Первозванного отмечают не 13 декабря, а 30 ноября. Андрей был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. После воскресения Христа он отправился проповедовать христианство другим народам. Андрея Первозванного считают первым проповедником Евангелия на землях Украины.

Видео дня

Верующие обычно обращаются к святому с молитвами о защите и помощи. А женщины по давней традиции считают апостола покровителем семейного уюта, поэтому просят у апостола счастливого замужества, здоровья и благополучия. OBOZ.UA публикует молитвы к Андрею Первозванному.

Молитва к святому Андрею Первозванному

Первозданный Апостоле Господа и Спаса нашего, верховный Строитель Церкви Христовой!

Призыв Христа следовать за Ним Ты воспринял с горячностью и оставил свои сети – все имущество свое – и за Христом пошел навеки. Прославляем и величаем Апостольские труды Твои; трогательно вспоминаем Благословенный Твой приход к нам и честные страдания, которые при Христе претерпел; в умилении целуем Икону твою; чтим святую память Твою и непоколебимо веруем, что Господь Бог жив, жива также и душа твоя.

С Ним, Господом, Ты пребываешь на Небесах и не перестаешь любить нас любовью, которую возлюбил прежде, когда Духом Святым предсказал наше обращение ко Христу Спасителю. Любя и теперь, возносишь свои молитвы к Господу о нуждах всех нас – недостойных твоих потомков.

Святой Апостоле Андрей! Так мы веруем и постоянно исповедуем, и с этой верой умоляем Господа Бога Спасителя Нашего Иисуса Христа, чтобы твоими молитвами он одарил нас всем необходимым для спасения и жизни вечной.

Умоляй же, Андрей, Господа, чтобы и каждый из нас ныне искал не земных выгод, но заботился о ближних своих и направил к Небесному, вечному.

Святой Апостоле Андрей! Имея тебя за своего Опекуна и Молитвенника, утешаем себя надеждой, что молитвы твои всегда будут помогать нам перед Господом, Спасителем нашим Иисусом Христом, Которому принадлежит слава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом навеки вечны. Аминь.

Молитва о замужестве

О, Всевышний Святой Апостол Андрей, Первозванный я знаю, что счастье великое семейное мое зависит от того, чтобы я возлюбила Господа всей душой и всем сердцем своим, а также в том, чтобы всегда и всюду исполняла во всем волю Всевышнего. Так управляй же Господи моими делами и поступками, а я с радостью подчинюсь. Я хочу угождать только Тебе, так как Ты единственный Создатель всего земного.

Дай силы мне не проявить гордость и самолюбие, пусть разум присутствует всегда в моих поступках, а скромность и целомудрие станут моими украшениями. Безделье, порождающее пороки, да будет мне противно. Покажи мне, Господи на праведный путь, даруй мне охоту трудолюбия и благослови меня на труд во благо.

Приказывает закон Божий всем людям на земле жить в честных супругах. Так прошу тебя Господи, приведи ко мне моего суженого. Не для вожделения моего, а для выполнения своего жизненного предназначения. Ты Всевышний сам указываешь, что недостойно людям жизнь земную проводить в одиночестве.

Жена дана человеку в помощнице, благословил ты семью, чтобы народ мог расти и умножаться и населять землю. Святой Андрей Первозванный, услышь мою смиренную молитву принесенное из глубины девичьего сердца. Дай мне для жизни счастливой жена честной и благочестивой. Помоги создать с ним семью счастливую и крепкую. Чтобы мы с ним в согласии и любви жили и Бога Милосердного и Тебя восхваляли. Аминь.

Молитва об исцелении

Святой Андрей Первозванный, прошу тебя исцелить душу мою родную, человека мне близкого, страдающего от страшной болезни. Она болеет ужасно, бодрствует ли от боли по ночам, от слез стало больно. Господь наказал за совершенные грехи, чтобы помучиться сильно, чтобы призналась ее душа в том, что греховность – великая жизненная ошибка. Молю, исцелили и других дорогих и родных мне людей, вымолить у Бога прощение за их грехи, совершенные по незнанию. Аминь.

Молитва Андрею Первозванному о здоровье

Апостол Андрей Первозванный Спаситель. Умоляю на коленях, отведи эти мучения, пусть к Господу тянутся слабые руки. Исцели меня ты, и обрати к вере. Да будет воля твоя. Аминь.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный перечень зимних праздников в Украине по новому календарю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.