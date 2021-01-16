Молитва на Крещение Господне: как и что можно просить у Бога

Крещение Господне является одним из самых больших праздников в православии. Центральный его символ – вода – как считается, приобретает чудодейственные свойства в это время.

В Крещение верующие обращаются к Богу посредством особых молитв, которые могут содержать различные просьбы. Как молиться в праздник, рассказывает OBOZREVATEL.

Эту молитву читают перед традиционным купанием в Иордани – освященной проруби, прорубленной к празднику Крещения.

Эту сильную молитву читают Иисусу Христу.

Молитву о здоровье принято читать в канун Крещения, 18 января.

Эту молитву читают перед принятием просфоры и крещенской воды, которая способна исцелять от душевных и телесных недугов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается Крещение Господне и что нельзя делать в праздник. Также были опубликованы поздравления с Крещением: смс, стихи, прозу, картинки, открытки и видео.