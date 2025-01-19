Мокрый снег и на дорогах гололедица: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 19 января

В воскресенье, 19 января, в Украине ухудшится погода. Временами ожидается мокрый снег. На дорогах всей территории страны возможна гололедица.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Кроме того, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

"На востоке, ночью и на юго-востоке страны небольшой мокрый снег; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, в Карпатах 2-7°С мороза. Днем 1-6°С, в восточных и Сумской областях около 0°С.

Также синоптики предупредили о снеголавинной опасности с 18 по 20 января в связи с оттепелью. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня).

Кроме того, в "Укргидрометцентре" спрогнозировали опасные метеорологические явления по Киеву и области.

"В ближайший час с содержанием до конца суток 18 января и ночью 19 января порывы ветра 15-18 м/с. И уровень опасности желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – говорится. в сообщении синоптиков.

Напомним, по словам Натальи Птухи в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Так что температурные показатели к концу зимы могут быть нестабильными. В последние десять лет это является нормой.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Украины 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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