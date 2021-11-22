Мокрый снег и гололедица: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине. Карта
Погода в Украине во вторник, 23 ноября, будет дождливой и снежной почти во всех регионах. Также синоптики предупредили о гололедице.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Вернутся и ночные морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Небольшой мокрый снег и дождь будут идти почти во всех областях, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской. Вместе с тем местами ожидается гололедица.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 тепла до 4 мороза; днем +2… +5, на юге до 10 тепла.
В Киеве во вторник также мокрый снег, ночью до 2 мороза, а днем до 3 тепла.
Напомним, что синоптики прогнозировали переменчивую погоду на последнюю неделю осени. Частично, она будет напоминать зиму.
Ранее OBOZREVATEL писал, что к концу текущей недели в Украине должно потеплеть, однако на следующей похолодание снова вернется.