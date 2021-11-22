Мокрый снег и гололедица: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине. Карта

Погода в Украине во вторник, 23 ноября, будет дождливой и снежной почти во всех регионах. Также синоптики предупредили о гололедице.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Вернутся и ночные морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Небольшой мокрый снег и дождь будут идти почти во всех областях, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской. Вместе с тем местами ожидается гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 тепла до 4 мороза; днем +2… +5, на юге до 10 тепла.

Видео дня

В Киеве во вторник также мокрый снег, ночью до 2 мороза, а днем до 3 тепла.

Напомним, что синоптики прогнозировали переменчивую погоду на последнюю неделю осени. Частично, она будет напоминать зиму.

Ранее OBOZREVATEL писал, что к концу текущей недели в Украине должно потеплеть, однако на следующей похолодание снова вернется.