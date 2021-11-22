Два дня зимы, морозы и дожди: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на последнюю неделю осени

Погода в Украине в последнюю неделю осени будет частично напоминать зимнюю. В частности, похожими на зиму могут быть вторник и среда (23-24 ноября). Впрочем, уже в конце рабочей недели и на выходные погода снова изменится.

Но, все же, лыжный сезон в Карпатах открывать рано. Несмотря на то, что в ближайшие дни в горах прибавится снега, к концу недели в этом регионе снова возможны дневные "плюсы". Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим его прямую речь.

Последняя неделя ноября будет уже немного напоминать зиму. По крайней мере, несколько дней, особенно вторник и среда (23-24 ноября).

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Именно в эти дни, особенно в северных, северо-восточных, западных областях будет проходить атмосферный фронт. Там уже будут осадки смешанной фазы, то есть дождь с мокрым снегом, иногда просто мокрый снег.

Также ожидаем понижение температуры. Уже в понедельник (22 ноября) воздушные потоки изменили направление, стали поступать с севера и северо-востока.

Температура будет постепенно снижаться. В ночь с понедельника на вторник мы ожидаем практически по всей территории Украины морозы на уровне 2… 7 градусов. В южных областях будет немного теплее, 5…6 тепла, но все равно похолодание будет ощущаться. В северо-восточных областях, на Сумщине и Харьковщине, в ближайшую ночь может быть вообще до -9 градусов.

Осадки ожидаем в ночь с понедельника на вторник, в большей степени во второй половине дня вторника (23 ноября), а также в среду (24 ноября).

После среды погода снова будет меняться. Начнёт преобладать поле повышенного давления, то есть антициклон. Он обеспечит более спокойную погоду, преимущественно без осадков. Возможны отдельные прояснения в четверг и пятницу (25-26 ноября).

Также будет небольшое повышение температуры. В ночные часы температура будет около 0 градусов, а в дневные часы +3… +5 градусов, иногда даже выше. Осадков не ожидаем.

Таким образом, последние рабочие дни недели будут немного теплее начала недели.

На выходные в Украину будут поступать фронтальные системы с запада, связанные с достаточно мощным циклоном, который будет располагаться над Западной Европой. Будет больше осадков. В основном это будут дожди.

В начале следующей недели плюсовые значения температуры будут еще в большинстве регионов. Но после прохождения этого фронта в середине следующей недели, в первые дни декабря, ожидаем снижения температуры. Но будем уточнять прогноз.

В карпатском регионе осадки чаще выпадают в виде твердой фазы, то есть снега или мокрого снега. В течение этой недели там ночью стабильно будет температура с морозом.

Во вторник, 23 ноября, на высокогорье Карпат даже немного прибавится снега. Со среды будет преимущественно погода без осадков. Но по выходным там может быть дождь. Со следующей недели снова ожидается понижение температуры.

Стабильного снежного покрова, холодной погоды в Карпатах еще нет. В дневные часы будет преобладать "плюс".

В Украинском гидрометцентре обнародовали погодные карты на каждый день до пятницы, 26 ноября, включительно.

Во вторник, 23 ноября, там прогнозируют достаточно прохладную погоду. ПъБудут преобладать отрицательные температурные показатели. Ночной минимум составит -4 градуса на севере страны, дневной максимум +11 на юге. В отдельных регионах возможен дождь.

В среду, 24 ноября, осадков не ожидается. Тем не менее, все равно в стране будет достаточно прохладно. Во всех регионах, включая юг, будут небольшие ночные морозы.

В четверг, 25 ноября, в Украине заметно потеплеет. Дневные температуры будут достигать +7 градусов, хотя ночью будет сохраняться небольшой мороз. Осадков не ожидается.

В пятницу, 26 ноября, ожидается еще большее повышение температуры по сравнению с предыдущим днем. Дневной максимум на юге будет +10 градусов, на западе +6 градусов, в центре и на севере +5 градусов, на востоке +4 градуса. Ночные температуры на большей части страны будут колебаться около 0 градусов.