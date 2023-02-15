Мокрый снег, +7 и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине на Сретение. Карта

В Украине 15 февраля ожидается довольно теплая погода по всей Украине. Температура днем по всей стране будет плюсовой.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. Ожидается облачность с прояснениями.

"В Сумской, восточных и юго-восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме южной части, местами гололедица", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, днем возможны усиления – до 15-20 м/с.

Ночью температура будет сохраняться в диапазоне -3...+2 градуса, а днем +2...+7 градусов.

Что касается погоды в столице, ожидается облачный день с прояснениями, без существенных осадков .

На дорогах Киева может наблюдаться гололедица.

Температура в Киеве ночью -2...0 градусов, днем 0...+2 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что погода в Украине может компенсировать все теплые дни, которые были среди зимы, в феврале или марте.

– В то же время народный синоптик Владимир Деркач считает: в третьей декаде февраля может быть от двух до четырех дней мороза, но потом днем уже будет чувствоваться дыхание весны.

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