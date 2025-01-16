Могут прийти болезни и враги: подробный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

В начале года мы всегда задумываемся о том, что он нам принесет. На помощь здесь может прийти гороскоп, в котором будут подсказки о том, как будет складываться жизнь того или иного знака зодиака.

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Каким будет 2025 год для родившихся под созвездием Стрельца, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог Инна Гнатюк. Она предупредила, что представителям знака лучше подготовиться к испытаниям.

В 2025 году Стрельцы могут сильно не напрягаться, утверждает она. У них ожидаются и женитьба, и рождение детей, и даже развод – семейная жизнь будет насыщенной. Однако в общении с другими людьми представителей знака могут ожидать недоразумения. В этом году к ним могут приходить болезни и враги.

Стрельцы в следующие 12 месяцев могут почувствовать нелюбовь к своей профессии. Это может вызвать у них желание расслабиться и бездельничать. Однако некоторые выберут для себя выход в виде кардинального изменения профессии, сферы деятельности.

В семье в этом году у Стрельцов возможны потери. Особенно по материнской линии. Также они могут терять популярность в социуме, может страдать их репутация, поэтому за ней следует отдельно следить. Могут появляться скрытые враги, из-за которых представители знака рискуют потерять партнера по браку или финансы.

Для Стрельцов в 2025 году возможно резкое изменение окружения. В первую очередь, из-за ощущения внутреннего недовольства. Оно побуждает не только менять круг общения, но и место жительства. У представителей знака будет возможность приобрести недвижимость или автомобиль, но при этом нужно будет опасаться попасть в плохую компанию.

На душе у Стрельцов будет тяжело – ожидаются трудности в домашней жизни. Чтобы облегчить свое состояние, им рекомендуется медитировать и почаще отпускать негатив. Это поможет расти внутренне.

Здоровье у представителей знака в этом году будет хорошим – серьезных проблем не ожидается. Однако следует поберечь грудную клетку, колени и позвоночник. Особое внимание стоит уделить ментальному здоровью. Многие болезни возникают из-за нервов, поэтому Стрельцам важно будет наладить внутреннее состояние, чтобы поменьше раздражаться. Также стоит позаботиться о домашнем комфорте.

Новый год даст Стрельцам немало возможностей для путешествий – им будет трудно усидеть на месте. Также они смогут хорошо зарабатывать. Но важно будет проводить как можно больше времени с семьей и любимыми людьми. К примеру, в семейных поездках. Удовольствие от секса у представителей знака в 2025 году будет на высоте. Брачные отношения можно будет существенно улучшить. А холостые Стрельцы смогут устроить свою личную жизнь.

Ожидается, что в этом году родившиеся под созвездием Стрельца смогут ввести в свой круг общение хороших людей, контакт с которыми будет приносить прибыль. Также это будет удачный год для заключения контрактов.

Чтобы иметь покой в этом году, Стрельцам рекомендуется заниматься благотворительностью, жертвовать тем, кто в этом нуждается. А также следует избавиться от тех, кто триггерит, в своем окружении.

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