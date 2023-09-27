Могут ли женщины-медики уехать за границу Украины после постановки на учет: разъяснение

Женщины с медицинскими и фармацевтическими специальностями после постановки на учет в военкоматах смогут выезжать из Украины. Новые правила, которые вступят в силу с 1 октября 2023 года, не предусматривают изменений в условиях пересечения границы на выезд.

Единственное исключение – это медики и фармацевты, которые находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти, являются народными депутатами или депутатами местных советов. На них будут распространяться ограничения, которые касаются всех госслужащих. Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в "Єдиних новинах".

Министр объяснил, что выезд из страны регулируется отдельным постановлением правительства.

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"Инициатором изменений всегда является Министерство внутренних дел, поскольку они координируют деятельность ГПСУ. Никаких изменений относительно пересечения государственной границы женщинами с медицинским, фармацевтическим образованием в это постановление внесено не было", – отметил Ляшко.

Что касается женщин, которые работают в органах госвласти, то правила будут другими. Например: если медик работает в Министерстве здравоохранения на должности государственного служащего, то условия пересечения границы для него будут такими же, как и для чиновников из, например, Минэкономики или Минюста.

"Других изменений относительно пересечения госграницы нет и не планируется", – заверил представитель украинского правительства.

Как писал OBOZREVATEL:

– 7 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (регистр. №6482). Он устанавливает взятие женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

– Ранее адвокат Марина Бекало объяснила, что взятию на воинский учет подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

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