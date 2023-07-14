Могут ли во время военного положения в Украине забрать в армию не служившего ранее мужчину: разъяснение

Согласно действующему законодательству, во время действия правового режима военного положения мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. В частности, мобилизовать могут и мужчин, которые не проходили срочную службу, если они не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

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Однако отправлять их на передовую без предварительной подготовки закон категорически запрещает. Детали рассказала юрист Татьяна Козян.

Она отметила, что мужчины, не служившие в армии, составляют "общественный резерв". И этих людей можно привлечь к комплектованию ВСУ, а также других военных формирований, если у них нет ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

"Такие граждане подлежат мобилизации. Однако здесь важно понимать, что их не имеют права сразу отправить на фронт", – отметила Козян.

Юрист подчеркнула: мужчин, не имеющих опыта военной службы, обязательно должны направить в учебный центр и обеспечить для них надлежащую и полноценную подготовку.

"Военное положение в Украине наложило свои ограничения на сроки подготовки, предусмотренные в учебных центрах для сержантского и рядового состава. Подготовка должна длиться от 7 до 20 суток. Точное количество суток зависит от конкретной специальности. Также в действующих законодательных нормах закреплено, что подготовка должна происходить без снижения качества обучения. Поэтому направлять такого мобилизованного на передний край до того, как он получил навыки надлежащей подготовки и владения оружием, категорически запрещено", – рассказала Козян.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли отказаться от мобилизации через религию и что такое альтернативная служба.

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