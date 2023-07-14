Можно ли отказаться от мобилизации из-за религии и что такое альтернативная служба: разъяснение

В Украине известно десять религий и вероисповеданий, запрещающих брать в руки оружие. Несмотря на это, такие граждане, в частности военнообязанные мужчины, все равно подлежат всеобщей мобилизации.

Видео дня

Избежать призыва они могут, если есть законные основания, а еще имеют право на альтернативную службу. OBOZREVATEL собрал разъяснения по этому вопросу.

Какие религии запрещают использование оружия?

К такому списку относятся:

– адвентисты-реформисты;

– адвентисты седьмого дня;

– евангельские христиане;

– евангельские христиане-баптисты;

– мученики;

– Свидетели Иеговы;

– Харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами;

– Христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам;

– Общество Сознания Кришны.

Можно ли отказаться от повестки из-за религии?

Согласно статье 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности нашего государства является обязанностью всех граждан. В Законе "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не упоминаются исключения для людей, принадлежащих к той или иной вере.

И статья 35 Конституции Украины говорит о том, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством по мотивам религиозных убеждений. Однако, если исполнение воинского долга противоречит им, его должны заменить на альтернативную (невоенную) службу.

Что такое альтернативная служба?

Альтернативную службу вводят вместо прохождения срочной военной службы для выполнения гражданами обязанности перед обществом. Она не предусматривает военную подготовку и использование оружия.

Срок альтернативной службы больше срочной в полтора раза. Хотя такая норма ее прохождения действовала в мирное время, а в условиях военного положения в Украине о ней речь не идет.

В таком случае адвокаты советуют военнообязанному написать соответствующее письмо в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, попросив выполнять военную обязанность в форме альтернативной службы.

Для этого нужно предоставить документ, подтвердивший принадлежность гражданина к определенной религиозной организации. Важно понимать, что такое право имеют только верующие, принадлежащие к официальным и действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям.

Тогда такого военнообязанного могут назначить на небоевую должность в армии – повар, водитель, инженер и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат объяснил, имеют ли право представители ТЦК принудительно доставлять мужчин в военкомат и на прохождение ВВК. Он рассказал, как поступать в такой ситуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!