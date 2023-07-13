Имеют ли право представители ТЦК принудительно доставлять мужчин в военкомат: подробное разъяснение

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, в стране объявлено военное положение и проводится всеобщая мобилизация. В то же время, почти каждый день появляются новости о нарушении прав человека работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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Среди них случаи, когда военнообязанным лицам вручают повестки на улице, а затем принудительно доставляют в территориальный центр комплектования (ТЦК) для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или "уточнения данных". Как следует действовать в такой ситуации и чего делать не стоит, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Если вас принудительно удерживают в ТЦК, прежде всего следует избегать конфликта и особенно физического противостояния с теми, кто владеет оружием. Это может оказать негативные последствия для всех участников ситуации. Адвокат отметил, если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение или превышение пределов самообороны.

Военнообязанное лицо, принудительно доставленное в ТЦК, имеет следующие права:

Имеет право узнать основания своей задержки и содержания в ТЦК в письменной форме.

Вправе обратиться к полицейским и требовать защиты своих прав и разбора в ситуации.

Вправе потребовать предоставления безвозмездного адвоката.

Чего делать не стоит:

Военнообязанному лицу во время содержания в территориальном центре комплектования не рекомендуется осуществлять следующие действия независимо от обстоятельств:

Подписывать какие-либо документы без наличия рекомендации адвоката.

Проходить военно-врачебную комиссию до разрешения ситуации.

Также адвокат отметил, что в случае возможности связаться с родственниками необходимо звонить и просить их немедленно пойти в суд, в районе, где находится этот центр комплектования. В суде родственникам необходимо подать очередному следователю судьи заявление в соответствии со статьей 206 УПК Украины, касающейся защиты судом прав человека.

"Любой суд получив от любого информацию, что лицо незаконно удерживается в органах государственной власти должен немедленно постановить определение, чтобы доставить этот орган в суд и сообщить на каком основании он его удерживал", – рассказал Ростислав Кравец.

Следовательно, органы государственной власти и местного самоуправления, а также их должностные лица должны действовать исключительно на основе, в пределах своих полномочий и способом, предусмотренным действующим законодательством и Конституцией Украины.

Ранее юрист рассказал, могут ли работники ЖЭКов вручать повестки во время мобилизации в Украине. Часто военкоматы обращаются за помощью в сельские советы, предприятия и коммунальные службы.

Также адвокат объяснил, угрожает ли наказание за игнорирование оставивших в дверях повестки или в почтовом ящике.

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