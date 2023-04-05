Могут ли обменять экс-главу СБУ в Крыму Кулинича на военных ВСУ: ответ ГБР и СБУ

В Украине пока не решили вопрос о возможном обмене бывшего главы СБУ в оккупированном Крыму Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и связях с ФСБ. Вопрос об обмене предателя на украинских военных, находящихся в плену в России, политический и его пока не поднимали.

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Об этом сказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, на брифинге в среду, 5 апреля. Трансляция доступна на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о возможности провести обмен с государством-агрессором Россией, как было с бывшим нардепом, одним из лидеров пророссийской партии "ОПЗЖ", кумом Путина Виктором Медведчуком, подозреваем в государственной измене. В рамках одного из обменов пленными его отдали России, а в Украину из плена вернулись защитники Мариуполя, среди которых и бойцы "Азова".

"Что касается вашего вопроса (о возможном обмене Кулинича. – Ред.), то он лежит в политической плоскости. Мы сегодня обсуждаем юридические аспекты", – сказал Дехтяренко.

В то же время, спикер по коммуникациям Государственного бюро расследования Татьяна Сапьян подчеркнула, что даже если обмен Кулинича будет проведен, то дело против него не закроют. Экс-главе СБУ в Крыму все равно вынесут приговор.

"Независимо от того, какое будет принято политическое решение, дело будет в суде. Оно будет исследоваться после того, как он ознакомится с материалами. Судебные заседания будут проводиться. И будет приговор", – отметила она.

5 апреля стало известно, что СБУ и ГБР завершили расследование в отношении Кулинича, подозреваемого в государственной измене. Они обнародовали доказательства работы Кулинича и его куратора, экс-замсекретаря СНБО Владимира Сивковича на ФСБ РФ, в частности, перехваченные разговоры между ними.

В ходе расследования было установлено, что Кулинич сотрудничал с ФСБ и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2022 года ГБР сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ в шпионаже.