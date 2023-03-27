Что делать снятому с воинского учета в случае вручения повестки и как доказать ''невидимые'' болезни: разъяснение

В Украине во время войны всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получающие повестки. К тому же, вручить такой документ могут даже гражданам, которые были сняты с воинского учета в мирное время.

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Кроме того, могут быть призваны в ВСУ украинцы, которые имеют определенные заболевания, но не могут документально доказать свое состояние здоровья при прохождении медкомиссии. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, что делать снятому с учета в случае вручения повестки и как доказать "невидимые" болезни.

Могут ли во время войны восстановить личность на военном учете?

"Действующее законодательство различает понятие снятия и исключения с воинского учета. Это также влияет и на вопросы мобилизации таких граждан, ведь законодатель по-разному регулирует возможность призыва на военную службу снятых и исключенных с воинского учета лиц", – отметил юрист-волонтер Горячей линии АПУ из вопросов, связанных с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, Владислав Зайцев.

Так, вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из воинского учета человеку. Ведь при ее вручении уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки мудчины от призыва. Этими вопросами занимается непосредственно призывная комиссия.

С повесткой следует явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в установленное время и дату.

При решении вопроса о призыве на военную службу таких граждан следует помнить, что закон не содержит среди категорий лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации, снятых с воинского учета. Следовательно, такие лица могут быть призваны в состав ВСУ при условии прохождения медицинской комиссии.

Что касается исключенных из воинского учета, говорит юрист, то они также не подпадают под категорию отсрочки. В то же время есть определенные нюансы.

Например, если военный был уволен со службы на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета, то его дальнейшая мобилизация исключается.

"Однако, если исключение из учета вследствие непригодности к службе произошло до полномасштабного вторжения, есть вероятность его вызова на ВВК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья. Установление в результате прохождения ВВК пригодности или ограниченной пригодности к службе может повлечь следующий призыв на военную службу", – объяснил Зайцев.

Как доказать "невидимые" болезни?

"Если у человека нет документов, подтверждающих его состояние здоровья, это плохо. Если есть определенные проблемы со здоровьем, и вы о них знаете, нужно максимально тщательно хранить документы. В случае получения повестки необходимо обратиться в медицинское учреждение и пригласить или извлечение этой справки или новую справку", – советует адвокат Андрей Новак.

Если заболевание невозможно документально подтвердить, то на медкомиссии следует заявить о существующих проблемах, сдать необходимые анализы, а также объяснить, почему нет соответствующих документов.

"Как это все будет происходить на практике – другой вопрос. Неоднократно мы слышали от граждан, что медосмотры проходят очень формально. В любом случае должна быть проверка у профильных специалистов. Их перечень есть в соответствующем приказе Минобороны "О военно-врачебной экспертизе в ВСУ", – добавил адвокат.

По его словам, если не было осмотра специалистов, не были сданы анализы, не сделана флюорография, то результаты медкомиссии можно будет обжаловать как в военно-врачебной комиссии высшего уровня, так и в суде.

Впрочем, на период обжалования заключение ВВК не приостанавливает свое действие. Потому гражданина могут мобилизовать, а рассмотрение его жалобы еще не начнется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной пограничной службе Украины пообещали возвращать и привлекать к ответственности незаконно выехавших за границу мужчин. ГПСУ активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам украинцев покинуть границы страны незаконным способом.

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