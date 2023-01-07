Могут ли мобилизовать сына лица с инвалидностью во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине продолжает действовать режим военного положения, а также проводится всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане призывного возраста – 18-60 лет могут быть призваны в Вооруженные силы. Однако целый ряд причин дает право на отсрочку.

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К одной из таких причин относится уход за лицом с инвалидностью. Об этом рассказал адвокат Богдан Пересада.

По словам правозащитника, согласно п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", гражданин Украины не может быт мобилизованный, если у него есть родственник с инвалидностью I или II группы. К таким лицам относится жена, свои родители или родители жены. Однако такого мужчину могут мобилизовать исключительно по его согласию.

Стоит отметить, что право на отсрочку следует подтвердить документально. Для этого военнообязанному нужно предоставить в ТЦК перечень документов.

Адвокат объяснил, что это должен быть документ об инвалидности одного из родителей, в частности, справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности или удостоверение, подтверждающее назначение социального пособия по инвалидности.

В военкомат нужно предоставить свидетельство о рождении военнообязанного, в котором лицо с инвалидностью указано одним из родителей. Кроме того, следует учитывать, что, если были изменения фамилий или имен, потребуются документы об этом. Таким образом нужно будет доказать родственные связи.

Также потребуются копии паспортов военнообязанного и лица с инвалидностью, заявление в произвольной форме о том, что лицо не подлежит мобилизации и просит не мобилизовать его (в двух экземплярах: один для военкомата, второй для отметки о том, что у военнообязанного взяли письмо с документами).

Правозащитник подчеркнул, что определенных требований к документам нет, поэтому желательно иметь с собой оригиналы, чтобы в случае необходимости подтвердить подлинность копий.

Пересада добавил, что если в военкомате будут отказываться ставить отметку о получении письма с документами или вообще будут отказываться брать документы, то можно их отправить Укрпочтой ценным письмом с описью вложения. Адвокат объяснил, что таким образом у военнообязанного на руках останется опись вложения и чек, которые будут доказательствами того, что военкомат проинформирован о имеющемся основании для освобождения от мобилизации.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что на сегодня на фронте ситуация развивается так, что потребности в массовой мобилизации в Украине нет. Однако давать долгосрочных прогнозов в нынешних обстоятельствах невозможно, ведь они могут радикально измениться в любой момент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в период действия военного положения в Украине за границу может выезжать несколько категорий мужчин. Среди них – те, у кого есть трое детей, кто едет в командировку на спортивные соревнования и культурные мероприятия, а также водители, которые везут важный для государства груз.

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