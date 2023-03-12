Могут ли мобилизовать студентов и аспирантов: юрист указал на исключение

В рамках мобилизации, которая продолжается в Украине, в ряды ВСУ могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако это не касается студентов дневной и дуальной формы обучения.

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Соответствующее объяснение "24 канала" дал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он уточнил, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, независимо от страны, где расположен вуз.

В связи с этим мобилизация указанных лиц незаконна.

Напомним, в то же время студентов, в частности, иностранных вузов, касаются ограничения для мужчин на выезд за границу, хотя они частично и не подпадают под призыв на службу – могут быть мобилизованными лица, обучающиеся на вечерней или заочной формах получения образования.

Пунктом 2-6 Правил пересечения государственной границы предусмотрено, что в случае введения на территории Украины военного положения право на его пересечение имеют военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Этим же пунктом Правил предусмотрено, что отдельные военнообязанные не имеют права выехать за пределы Украины. К числу таких лиц, в частности, относятся студенты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинский воин Павел Вышебаба рассказал, что украинцам, которых призывают в ВСУ за мобилизацией, легче овладеть чем-то по военному делу, чем тем, кто встал на защиту страны в первые дни полномасштабной войны. В настоящее время обучение новых солдат продолжается дольше и спокойнее, а в начале вторжения добровольцы в большинстве своем овладевали всеми непосредственно в боях;

– в Харькове идет регулярная выдача повесток в общественных местах. В частности, 11 марта работники ТЦК зашли в ночной клуб и "осчастливили" отдыхавших там мужчин.

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