Имеют ли право студенты на выезд за границу во время мобилизации в условиях военного положения: разъяснение

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, и на этот период ограничен выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте 18-60 лет. Это касается и студентов, в частности, иностранных вузов, хотя они частично и не подпадают под призыв на службу.

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В течение года ограничения разрешения на пересечение границы претерпевали многочисленные изменения и сопровождались обсуждением: в последнее время распространяется миф, якобы отказ студентам в выезде из страны "незаконный, такого запрета в законодательстве нет, и отказ – это усмотрение уполномоченных лиц". OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, имеют ли право студенты на выезд за границу во время мобилизации в условиях военного положения.

Студента не могут мобилизовать – это отчасти правда

В Украине призыву на военную службу во время войны не подлежат:

– соискатели профессиональной (профессионально-технической);

– соискатели профессионального высшего и высшего образования;

– ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты – при условии, что такие лица учатся по дневной или дуальной форме получения образования.

Именно поэтому студенты, которые учатся на вечерней или заочной формах получения образования, подлежат мобилизации, пояснили в "Юридическом советнике для ВПЛ". Кроме того, любой студент может быть мобилизован по собственному желанию.

Юноша-студент украинских учебных заведений может выехать за пределы Украины – это миф

Пунктом 2-6 Правил пересечения государственной границы предусмотрено, что в случае введения на территории Украины военного положения право на его пересечение имеют военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Этим же пунктом Правил предусмотрено, что отдельные военнообязанные не имеют права выехать за пределы Украины. К числу таких лиц, в частности, относятся студенты.

Так, Правилами пересечения государственной границы четко предусмотрено, что студенты не имеют права на пересечение государственной границы на период войны.

Студент иностранных учебных заведений может выехать за пределы Украины – это тоже миф

По словам юристов, украинское законодательство запрещает на период военного положения выезд студентам за границу независимо от места их обучения.

"Суды становятся на сторону студентов и удовлетворяют требования о предоставлении разрешения на пересечение границы – неправда. Осенью Львовский окружной административный суд по делу №380/7174/22 удовлетворил требование студента, которому было отказано в выезде за границу. Из-за резонанса это дело сразу оказалось не главной новостью и стала предметом общественного обсуждения", – пояснили юристы.

Это решение 25 января 2023 года отменил Восьмой апелляционный административный суд, поскольку по состоянию на 26 марта 2022-го (когда студент пытался пересечь границу) в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины вообще не было пункта 2-6.

Он вступил в силу 1 апреля 2022 года на основании постановления Кабмина №383 от 29.03.2022 г. и действительно не содержал исключения о невозможности студентами пересекать границу (именно эту редакцию применил Львовский окружной административный суд). Однако уже 2 апреля 2022-го вступило в силу Постановление №399 от 01.04.2022 г., которое как раз и уточнило, что студенты не имеют права на пересечение границы на период военного положения.

Отметим: недавно в Верховную Раду были внесены законопроекты, которыми предлагается разрешить некоторым мужчинам призывного возраста выезд за границу во время военного положения. В частности, студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время действия военного положения в Украине некоторые мужчины выехали за границу, причем часть – незаконно, таким образом избежав мобилизации. После возвращения домой военнообязанных украинцев могут привлечь к административной ответственности.

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